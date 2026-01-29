劉書彬搬辦公室搞到民眾黨雞飛狗跳！ 他還原過程笑翻

立委劉書彬。（資料照）

民眾黨立委因應前黨主席柯文哲定下的「兩年條款」，將在2月1日迎來大換血，8名立委中有6人已請辭。先前替補吳春城的劉書彬繼續留任，卻傳出因為她執著改搬入麥玉珍的辦公室導致混亂。台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨晚在臉書發文，詳細解釋這起混亂的事發經過，他笑稱此事「超級好笑」，並表示：「真心覺得劉書彬當政治人物太可惜了，怎麼不去當搞笑藝人。」

張育萌昨（28）日晚間在臉書發文表示，去年吳春城「壯世代」圖利爭議講不清楚，直接請辭，劉書彬因此遞補，不只繼承吳春城的立委職缺，也接著用吳春城在立法院的辦公室。

不過，吳春城的辦公室在立法院「中興大樓」地下1樓，劉書彬從上任開始，就一直對於「辦公室在地下室」相當在意。而民眾黨「兩年條款」準備上路，除了劉書彬和陳昭姿，總共6位立委準備走人，劉書彬終於可以趁這個機會搬離地下室。

張育萌指出，麥玉珍的辦公室在8樓，劉書彬很想去，但抽籤沒抽到。準備遞補的中配立委李貞秀，抽到麥玉珍的辦公室。劉書彬直接去找李貞秀協調。李貞秀答應了，於是現在情況是這樣——劉書彬堅持要搬進麥玉珍的辦公室，原本劉書彬那間地下室的辦公室，要交給另一位遞補立委洪毓祥。結果，現在因為劉書彬還沒搬走，洪毓祥要等到這週六中午之後，才能開始進駐。一切變得超混亂。

「劉書彬對麥玉珍的辦公室有多執著呢？」張育萌說，她直接請2位助理，到麥玉珍的辦公室測量、場勘座位。看完之後，劉書彬覺得座位太少，在規劃怎麼加座位。不過對於立院辦公室，柯文哲和黃國昌都已直接下令，搬新的辦公室不准用浪費公帑整修。黃國昌昨天受訪，更直接說「各個委員辦公室管理的狀況，由各個委員來加以回覆」，然後又意有所指，直接表態「當一天立法委員，就在你的工作職位上，把事情做好，才不會辜負支持者的期待」。

有媒體記者昨天在立法院的走廊上，問劉書彬說「所以之後會想搬到樓上去對不對？」結果劉書彬竟開始結巴，支支吾吾說「你現在不能拍我……不能拍我……」「在半個小時之內好不好……給你們用書面回覆好不好？」

最後，張育萌笑稱：「不是啦，『你想不想搬到樓上』這麼簡單的問題，劉委員為什麼要半小時之後才能給書面回覆啦？」他也諷刺劉書彬，當政治人物太可惜了，「怎麼不去當搞笑藝人」。

