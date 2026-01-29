山寨鼎泰豐「劉家宴」傳進駐信義區 吳欣岱：背後是政治敘事

吳欣岱。（圖擷取自吳欣岱臉書粉專）

中國華北鼎泰豐14間分店2024年全部熄燈，隨後一度改名「韓家宴」，後又改成「劉家宴」，媒體報導傳出劉家宴近期將入駐台北信義區。對此，再次參戰台北港湖的台灣基進參選人吳欣岱表示，「看到鼎泰豐在中國的相關新聞，心情其實是複雜的」，話鋒一轉地說「我會更珍惜、也更願意持續支持那些扎扎實實在台灣經營、資金透明、尊重台灣社會、一步一腳印走到今天的本土餐飲品牌」。

吳欣岱今日於臉書發文提及，儘管她的爸爸常說，以前在北捷工作的時候，和同事吃的台北狗不理湯包才叫正宗。「但我超愛吃鼎泰豐的。小時候我家端午節的湖州粽，鼎泰豐的味道跟奶奶包的一模一樣。對我來說，鼎泰豐不只是好吃，而是很具體地連結著『家的味道』。」

吳欣岱透露，「也因此，看到鼎泰豐在中國的相關新聞，心情其實是複雜的。」簡單說，目前浮上檯面的狀況包括：中國體系的鼎泰豐，傳出股權與經營權結構不透明、金流不清，甚至涉及內部爭議；同時，北京的鼎泰豐門市被爆出將改以「劉家宴」的新名稱重新登場，被外界形容為走向「山寨版鼎泰豐」的路線。

也就是說，原本借用台灣品牌光環建立起來的名聲，正在被抽換、改造，逐步切割與台灣本店的連結。這其實不是單一企業的問題，而是一整套我們已經看過很多次的模式：

先借殼上市、借名經營，累積市場與信任，等時機成熟，再慢慢去台化、本土化，最後變成「中國自己的品牌故事」。

吳欣岱指出，這種操作，包裝成商業行為，但背後同時服務著政治敘事。「所以我會說，與其單純憤怒，不如把這次當成一個提醒。我們支持一家餐廳，表面上是在吃一頓飯，實際上也是在支持它背後所依附的制度、價值與選擇」。

吳欣岱最後說，「也因此，我會更珍惜、也更願意持續支持那些扎扎實實在台灣經營、資金透明、尊重台灣社會、一步一腳印走到今天的本土餐飲品牌。尤其在港湖，其實有很多這樣的小店。記取教訓，保持清醒，把每一餐，留給值得支持的台灣味」。

