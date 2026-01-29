柯文哲任國家治理學院長 吳靜怡：民眾黨依舊甩不開民眾堂稱號

前民眾黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

為備戰今年底的直轄市及縣市首長選舉，台灣民眾黨中央委員會昨日宣布，前黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲掌大權，但民眾黨依舊甩不開民眾堂稱號？犯個罪，好像變正常？

吳靜怡在臉書PO文表示，新竹市市長高虹安涉偽造文書罪，藍白全力相挺，沒想到，民眾黨似乎把政治經營搞得像堂口，犯罪當資歷一樣，沒揹個幾條無法當上幹部一般？徐尚賢，這位被國民黨開除過的高雄政壇「罷免達人」，近日被傳將出任民眾黨高雄黨部鳳山區副主任，引起網友熱議，去年的「雙罷劫」行動（同時罷免黃捷與許智傑），檢調調查發現，連署名冊中竟有死亡17年者仍被列名，徐尚賢承認由其或志工代簽簽名，涉犯偽造私文書、違反個資法及選罷法，高雄地檢署於2025年8月起訴徐尚賢與同夥朱磊、黃晃枝，建請重刑。請問一下柯文哲，黃國昌收留徐尚賢，是助力還是一種文化傳承？

吳靜怡直言，從曾被列不分區立委、現任民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉詐欺、反滲透法被收押，到黨內初選內鬨，再到徐尚賢的加入，這些事件讓人質疑民眾黨的黨中央水準，柯文哲榮任民眾黨的國家治理學院院長之後，是不是先把自家後院打掃乾淨好好整理，再來談國家治理！

