關稅聲量戰開打！粉專曝藍白紅操作套路：利用「焦慮」綁架台灣民主

行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院政委楊珍妮（左）。（資料照）

行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮率團與美談判，為台灣爭取最低關稅15％不疊加，還有232條款晶片最惠國待遇。對此，時常針砭時事的臉書粉專「聲量看政治」以「關稅聲量戰：藍白紅一直在情緒勒索、收割焦慮，台灣還要不要前進？」詳細分析，同時警告「當台灣的民主政治被操控的聲量綁架，就會只剩情緒的市場；當社會只剩焦慮，誰都不用長大。如果我們繼續讓被操控的焦慮決定一切，台灣就會永遠停在原地，誰也無法成為真正的主人」。

粉專「聲量看政治」今發文提及，台美關稅協議成為2026年開場最熱輿論戰，從YT的直播數據來看，泛藍、泛紅直播聲量高峰單日突破15萬。藍營主打「黑箱賣台」煽動恐懼，紅營渲染「大國操控」製造無力感，白營則以程序正義叫囂，卻難引爆流量。

3大陣營輪番操作群眾焦慮，卻無人願意承擔選擇的真正責任。台灣社會因為他們的操作，陷入集體焦慮的循環，民主討論逐漸淪為情緒與聲量的消費遊戲。

「藍營：反射式恐懼動員，集體自我感覺良好的假象」在1月16日至1月20日關稅協議最熱的那幾天，泛藍直播聲量一度衝上單日8至10萬人次，是泛綠的2倍、泛白的4倍。藍營一邊狂推「黑箱、賣台」的恐懼話術，一邊製造「我們才懂監督」的安全假象。

數據證明，只要藍營不斷重複「大家都被出賣」這種話術，直播和留言就會爆量，完全不用提出具體替代方案。這種聲量操作方式，本質是閃避政治責任，只要製造全民焦慮，藍營就能穩坐嘴砲監督者的角色。

「紅營：去主體化的焦慮放大器，讓台灣永遠無法站起來」紅統陣營操作，是一套「主權侵蝕」的焦慮放大機制。從直播數據看，泛紅聲量幾乎同步藍營起落，尤其在「台積電變美積電」這種議題批評爆發時，單日聲量可達5至8萬人次。

這種動員是要台灣民眾始終陷在「怎麼選都錯」、「國際就是不會幫你」的心理泥沼。對他們來說，只要輿論能炒起「美國操控」、「棋子心態」，這些左岸網軍就能靠悲情穩固流量，被影響的人討論很快淪為「反正我們注定失敗」的自我放逐。這是最陰險的心理殖民，讓台灣自我禁錮，永遠走不出情緒勒索的困局。

「白營：議題焦慮的自我迷幻，逃避實質責任的話術」。黃國昌與民眾黨試圖用「資訊不透明」來衝聲量，實際數據卻顯示，他們的直播討論多數時間不到2萬人次，即使黃國昌單點發難，短線流量也難以維持1週。

「聲量看政治」分析，「這種我一定要刷存在感的議題焦慮」，每次都講一樣的黑箱，看似好像有道理，實際上只是一種「不沾鍋」的安全感，真正要選邊或提出具體方法時卻始終閃躲。「每一方都在操控你的焦慮，沒人真的想讓台灣壯大」。

在關稅談判新聞發燒的半個月時間裡，YouTube直播聲量泛藍與泛紅日均合計破15萬，泛綠穩定在4至5萬上下，泛白則長期盤旋低檔。網路討論熱度高點全集中於「黑箱」、「賣台」、「誰在出賣台灣」等情緒裡。

「聲量看政治」指出，這是一場誰最會收割你的焦慮的比賽。藍白紅的心理意圖，就是讓人民相信「關稅談判是假的，永遠只能等中國人來救」。當你越害怕、越分裂、越懷疑未來，他們就越不用真的解釋、承擔、負責。

