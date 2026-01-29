為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲出任國家治理學院長 詹凌瑀：要教大家如何遊走法律邊緣？

    2026/01/29 10:54 即時新聞／綜合報導
    詹凌瑀指出，民眾黨這個號稱帶來新政治的政黨，現在的操作手法卻是讓一個身陷弊案、被羈押過的人回來掌權，甚至擔任「國家治理學院」的院長。（資料照）

    民眾黨中央委員會昨宣布一級主管人事異動，前黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長、黨主席黃國昌則兼任政策會主委，不過柯文哲此職位也引發各界議論。媒體人詹凌瑀今（29日）在臉書發文直言：「這真的是我看過最荒謬的笑話了。」

    詹凌瑀指出，民眾黨這個號稱帶來新政治的政黨，現在的操作手法卻是讓一個身陷弊案、被羈押過的人回來掌權，甚至擔任「國家治理學院」的院長。詹凌瑀疑惑：「這是要教什麼？教大家如何遊走法律邊緣？還是這根本不該叫國家治理學院，直接改名叫『貪污治理學院』會不會更名符其實一點？」

    詹凌瑀提到，看到新聞說黨內現在有「兩顆太陽」在爭權奪利，一個即便交保了還想實質掌握黨中央，另一個則是兼任政策會主委，這齣宮鬥劇演得比八點檔還精彩，「這兩顆太陽高高掛，光芒刺眼得讓人看不下去，完全沒有在反省，只讓人看到滿滿的權力慾望」。

    詹凌瑀諷刺地說：「真不知道那位傳說中的后羿什麼時候才會出現？拜託快點把這些多餘的太陽射下來吧，別再繼續荼毒大家的眼睛了。」

    許多網友也在詹凌瑀的貼文底下留言：「國家背骨貪污飛輪學院院長。」、「佩琪可以擔任國家ATM研究院院長～」、「只要是President就好。」、「幾年的政黨，出現了多少的貪案呢？」、「第一堂課 如何睜眼說瞎話。」

