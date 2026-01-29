陳菊請辭監察院長獲准 張惇涵憶「花媽」暖心日常：每天1杯綠拿鐵

陳菊（左）、張惇涵（右）。（圖擷取自張惇涵Threads）

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊2024年底因病住院請假迄今，賴清德總統昨宣布准辭，2月1日生效。據透露，陳菊正在復健，家屬希望她專心靜養，總統因而准辭。對此，行政院秘書長張惇涵分享，「花媽」在擔任秘書長，待同仁開完晨會皆須前往找她匯報當天輿情狀況，且每人桌上還有1杯綠拿鐵，她總是以溫暖笑容等待大家，他笑說「希望花媽趕快好起來！下次再喝綠拿鐵，我一定皺也不皺眉，大口大口喝完」。

張惇涵今日於社群平台發文提及，「花媽」陳菊在總統府擔任秘書長時，我們早上開完晨會，都要去跟她報告當天的輿情狀況。等待我們的，總是她溫暖的笑容，還有桌上每人1杯綠拿鐵。現打、常溫、沒有任何調味的那種。

請繼續往下閱讀...

張惇涵指出，她每天每天這樣叮嚀「你們少年人都外食，欠營養，要補一下。」

在花媽生病之初，就已經向賴總統請辭。之後雖然多次請辭，但總統希望她能夠安心休養、早日歸隊。

張惇涵坦言，請假的期間，花媽受盡各種惡意抹黑。但也如同一路走來的堅強，她默默承受；不願因為自己而影響公務，也不捨因為自己，讓執政團隊受到攻擊。現在，總統批准了辭呈，也表示花媽可以遠離那些不必要的惡毒了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法