民主國家正被極權科技瓦解！ 杜奕瑾：不站出來科技就會站在極權那邊

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

日本首相高市早苗提前解散眾議院進行改選，希望能藉由內閣目前的高支持率，擴大國會席次以利施政。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，民主正在被科技瓦解。這不是戰車開進首都，不是政變奪權，不是宣布獨裁，全球民主正在被「科技化」地瓦解，如果民主國家不敢管科技，那麼科技就會依照收益選邊站。而它，已經在選邊站了，民主國家，醒來吧，這不是未來的危機，這是正在發生的戰爭。

杜奕瑾在臉書PO文表示，民主國家，正在被極權科技瓦解，民主沒有倒在槍口下，而是倒在演算法裡，今天講一個嚴肅的議題，民主正在被科技瓦解。這不是坦克開進首都，不是政變奪權，不是宣布獨裁，全球民主正在被「科技化」地瓦解，日本首相高市早苗在2026年1月23日解散眾議院並宣布提前大選（2/8投票）這不是單一的個案；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2024年6月9日宣布解散國民議會；英國首相蘇納克（Rishi Sunak）2024年5月30日解散國會；加拿大總理馬克・卡尼（Mark Carney）2025年3月23日提出解散國會；德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）2024年12月27日解散聯邦議院；新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）2025年4月15日解散國會；泰國總理安努廷（Anutin Charnvirakul）在2025年12月12日解散國會；荷蘭斯霍夫（Dick Schoof）內閣因主要政黨退出導致聯盟瓦解，國會解散；葡萄牙總統馬塞洛・雷貝洛・德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）在2025年3月13日宣布解散國會；南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）於2024年12月3日晚間宣布緊急戒嚴。之後倒台被判死刑。

請繼續往下閱讀...

杜奕瑾分析，全球民主不是倒在制度或實體的戰火，倒在你每天滑的極權國家透過極權平台短影音裡，上述案例表面上各有導火線（歐選失利、聯合政府破裂、信任投票失敗、提前授權、外部衝突等），但背後呈現同一種「民主治理的新結構嚴重困境」：a.民意分裂極化，極權平台演算法造成社會共識難形成，平台推薦偏好情緒與衝突，讓社會進入互不重疊的資訊泡泡；政府即使合法上台，也缺乏「能推政策的最低共識」，最後只能靠解散或提前選舉重置。b.盈利平台分眾公共議題無法討論：要民意只能買廣告，複雜政策被短內容與對立敘事切碎；任何折衷都被視為背叛，議會協商成本爆炸，聯合政府更容易崩裂（荷蘭、德國、葡萄牙特別典型）。c.「虛假民意」規模化操作：生成式AI＋短影音降低造假成本，短影音提高傳播效率；「看起來很多人支持」取代「真實社會意見」，讓選舉與議會席次更容易被操控的聲量扭曲。國會議員淪為只敢順著演算法說話的小綿羊。d.境外勢力藉極權社群平台深入選舉，外部干預不必長期培養；只要時機到放大對立、瓦解信任、挑起陰謀論，就能使任何政府難以執政、使解散成為常態性出口。e.利用建立「假改革政黨」瓜分政黨票源，使無人能有效執政，在多黨制與比例代表制環境，若票源被切碎到「誰也組不穩多數」，民主仍在、但治理能力消失，最終形成「反覆改選—反覆失靈」。

杜奕瑾點出，極權已經升級，它不必派軍隊，它派演算法。它不需關電視台，它讓極權的平台自己決定你看到什麼。它不需要支持某一個政黨，它只要做一件事：讓所有政黨都無法執政、讓社會永遠吵架、永遠對立、永遠不信任。這就是新型態極權操控，科技正在系統性的消滅民主與長久建立的社會制度，這些科技公司在做什麼？它們在把社會切成彼此仇恨的碎片、把複雜議題壓縮成15秒的怒火、用生成式AI製造「看起來像民意」的幻覺、用假帳號、協同行為、境外操作，製造假的改革、假的反對、假的共識，最後的結果是什麼？

杜奕瑾補充，選舉還在，民主卻空了、政府合法上台，卻無法治理、人民一直投票，卻永遠失望，所以今天要講清楚一件事，民主不能再天真、民主不能再假裝科技是中立的、民主不能再讓演算法決定誰有聲音，AI反噬民主已經發生。如果民主國家不站出來，科技就會站在極權那一邊，我們要的不是審查，我們要的是——民主的防衛能力，我們要把資訊完整性當成國安、把演算法透明化當成民主義務、把生成式AI納入選舉規則、把境外資訊戰當成憲政威脅。

杜奕瑾說，因為沒有真實的公共討論，就沒有民主、沒有可信的資訊環境，選舉只是儀式，今天，我們不是在反科技。我們是在反極權科技。科技應該服務人，不是操控人，科技應該強化民主，不是拆解民主。最後如果民主國家不敢管科技，那麼科技就會依照收益選邊站。而它，已經在選邊站了。

杜奕瑾呼籲，民主國家，醒來吧，這不是未來的危機，這是正在發生的戰爭，你要做的是下載「迷音App」辨識操作、購買閱讀「社群帝國那些人」這本書瞭解平台想法、 分享辨識資訊操作經驗、支持對AI科技立法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法