分析高市早苗台灣有事撤僑說 蔡依橙：台灣能脫中入美迎向繁榮的50年嗎？

日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗表示，若台灣發生緊急事態，日本需要前往營救在台灣的日美公民，引發中國跳腳。對此，醫師蔡依橙表示，日本願意拿出4倍的能量去照顧在台美國公民，這是一個很強的宣示，說明日本準備成為區域大國，負起責任，這對於主打MAGA迎合美國光榮感的川普來說，是很貼心的，台灣人能有效遏制中共的在地協力力量，把握機會脫中入美，迎向未來繁榮的50年嗎？

蔡依橙在臉書粉絲專頁「蔡依橙的閱讀筆記」PO文表示，日本高市首相說：「一旦台灣有事，必須營救在台的日本人和美國人。」真是很有意思的發言，當他會這麼說的時候，就表示他們估計過撤離能量，因為這個數字不好估計，我們用美日官方曾公開說過的數量來說。一旦日本決定幫美國一起撤僑，他們需要準備至少10萬人的撤離能量。

其中2萬日本人、8萬美國人，這還是保守估計，因為台灣事實上有很多美國雙重國籍者，這裡就不展開說了。

蔡依橙指出，對照一下，1975年美國撤離越南時的常風行動，很有名，規模好像很大，但實際撤離人數約7000，2021年撤離阿富汗時的「喀布爾空運」，撤離總人數約12萬，也就是說，台灣有事的時候，日本預計單獨提供相當於美國撤離阿富汗時的運輸量！日本願意拿出4倍的能量去照顧在台美國公民，這是一個很強的宣示，說明日本準備成為區域大國，負起責任。在美國忙於全球事務的時候，「美國公民，我們日本也會照顧。」這對於主打MAGA迎合美國光榮感的川普來說，是很貼心的。

蔡依橙續指，戰後日本，因為韓戰與冷戰的關係，一直保有非常多處美軍基地。日本為了尋求自己的戰後發展之路，選擇安全交給美國，自己專心發展經濟與文化的路線，自衛隊保留核心研發與戰力，但一直保持非常低的存在感，避免刺激人民與鄰國，這種自我約束，甚至到了全民「和平痴呆」的狀況，像是1990年伊拉克入侵科威特時，老布希總統要求日本一起出兵去打伊拉克，當時美國就想給日本機會，重新站上世界舞台，但日本非常推託，什麼都不做，就只想捐錢了事，一開始連金額都出太低，後續才陸續加到130億美金。最終也只敢派出掃雷艇與支援部隊，不直接參與戰鬥。

蔡依橙分析，這件事情讓日本飽受批評，受到全球嚴厲評價。科威特的感謝廣告甚至刻意漏掉日本，對當時的日本是很大的震撼，安倍-高市路線則不同，這次的日本真的準備好要崛起了，安倍洞察出中國的侵略野心，主動提出印太戰略聯合美日印澳，到高市清楚告知川普，大哥你全世界都有可能忙，但你的人民在這邊，緊急時候我會幫你照顧，對美國來說，這樣的日本，就像是亞洲版本的以色列。可靠且穩定，有洞見、有策略、有準備的人，就能在世界變動的每一次機會，抓準機會發展。

蔡依橙直言，台灣其實也在這個路口，1.25兆的國防預算，可以換得台灣的長治久安，以及軍工產業起飛。對美關稅協議15％，則幾乎是實質台美FTA。台灣人能有效遏制中共的在地協力力量，把握機會脫中入美，迎向未來繁榮的50年嗎？你我都在這個轉折關鍵上。一起努力！

