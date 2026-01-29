張又俠落馬帶風向 顏擇雅：狼在內鬥我們就是靜觀其變

中共中央軍委副主席張又俠。（歐新社資料照）

隨著中國人民解放軍第二號人物張又俠驚傳落馬，有媒體人表示，張又俠落馬，台灣這邊有一種解讀，是習近平已經完成「清理隊伍」，所以對台何時開戰已不是問題，現問題只剩拿下台灣後如何治理。對此，作家顏擇雅表示，這種言論是販賣恐懼。他們自己因為相信「狼來了」而嚇到手軟腿軟，就希望多一點台灣人也跟著手軟腿軟。正確態度，應該是知道狼一直想來，隨時做好各種防範。

顏擇雅在臉書PO文表示，張又俠落馬，台灣這邊有一種解讀，是習近平已經完成「清理隊伍」，所以對台何時開戰已不是問題，現問題只剩拿下台灣後如何治理，她在FB看到王尚智、楊秉儒2人貼文，都是這種聲音。連結我貼留言版。

顏擇雅分析，這種論述是典型「先射箭、再畫靶」。結論已先鎖死在「台灣一定要成為中國一部份」，再回去找「不是和統就是武統」的論據。對這種人來說，要論述「被統一」對台灣有何好處太難了，最好就是先假設台灣並沒「不被統一」的選項（這點跟中共說法一模一樣），這樣剩下的論述就是兩害相權取其輕，和統與武統兩種選項當然要選和統。

顏擇雅指出，凡是「先射箭再畫靶」的論述，基礎一定會採樣偏誤。張又俠落馬，大家解讀都是另一波權鬥開始，為什麽只有王尚智、楊秉儒會解讀成「完成清理隊伍」? 這表示他們連這次官媒表現有何異常都沒看見。要研判北京政局，觀察官媒不是最基本的嗎？這次只有國防部發聲明，官宣只有《解放軍報》，最勁爆消息是透過美國《華爾街日報》，其他官媒至今靜悄悄，高層也沒人出來表態，這些不都極度反常嗎？

顏擇雅直言，像王尚智、楊秉儒那種論述，就是販賣恐懼。他們自己因為相信「狼來了」而嚇到手軟腿軟，就希望多一點台灣人也跟著手軟腿軟。正確態度，應該是知道狼一直想來，隨時做好各種防範，讓狼不敢來。看到狼在內鬥，我們就是靜觀其變，不憂不懼，繼續做好防範。好好日子不過，去跟狼和談，只會淪為狼群的嘴邊肉而已，何必呢？

