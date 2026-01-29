為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美退出WHO我仍將爭取參與！衛福部長石崇良：國際交流不能停

    2026/01/29 09:34 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部長石崇良表示，美國退出WHO雖帶來衝擊，但WHO仍是重要的公衛交流平台，台灣將持續透過WHA爭取參與，維持與各國的技術交流與合作。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長石崇良表示，美國退出WHO雖帶來衝擊，但WHO仍是重要的公衛交流平台，台灣將持續透過WHA爭取參與，維持與各國的技術交流與合作。（記者邱芷柔攝）

    美國退出世界衛生組織（WHO），也讓台灣長年爭取參與國際衛生體系的策略受到關注；衛福部長石崇良今（29）日表示，美國退出WHO對全球公共衛生影響重大，但WHO仍是重要的國際交流平台，台灣仍將持續投入並爭取參與。

    石崇良今天出席立法院衛環委員會，就春節急診醫療人力調度等議題進行專題報告並備詢，會前接受媒體聯訪時指出，美國在各項公共衛生協助與資源挹注上，都扮演了很重要的角色，因此退出WHO勢必對組織運作帶來重大衝擊。

    不過，他也強調，WHO在公共衛生與相關議題上，仍是一個重要的人員交流平台。即使台灣不是會員國，仍透過每年世界衛生大會（WHA）期間，積極爭取以觀察員身分出席，並與各國技術官員交流，建立合作與對話管道。

    石崇良表示，這類交流對台灣防疫、法規與公共衛生政策發展有重要意義，包括癌症防治、慢性病防治等議題，都需要與國際接軌，「能夠跟各國交流、齊一標準，是很有幫忙的」，因此台灣仍會持續投入相關活動。

    對於是否仍將爭取參與WHO體系，石崇良明確回應「還是會！」強調台灣將持續爭取成為觀察員，也會持續派團參與相關國際會議與活動。

