    首頁 > 政治

    翁曉玲贈黃國昌「最佳夥伴」錦標 網酸：老共代言人點名了啦

    2026/01/29 10:18 即時新聞／綜合報導
    政治工作者周軒今日稍早表示，今日立法院在審查「刑事訴訟法修正草案」時，國民黨翁曉玲拿出了上面寫著「最佳夥伴」自製的錦標，頒獎給民眾黨主席黃國昌。（圖擷取自 臉書）

    政治工作者周軒今日稍早表示，今日立法院在審查「刑事訴訟法修正草案」時，國民黨翁曉玲拿出了上面寫著「最佳夥伴」自製的錦標，頒獎給民眾黨主席黃國昌，稱黃國昌是「最佳夥伴」。網友看到貼文後大酸「哈哈哈哈老共代言人點名了啦」。

    周軒在臉書PO出照片，可以看到黃國昌拿著紅色錦標與其他立委合照，紅色錦標上寫著「最佳夥伴」，周軒在貼文中表示，9時10分立院速報，司法法制委員會召委，國民黨翁曉玲剛剛拿出了自製的錦標，頒獎給黃國昌，還要所有人一起上來。翁曉玲發言：「1.這兩年在黃委員身邊學習很多2.黃委員足為我們立委的楷模」翁曉玲訂製給黃國昌的紅色錦標，上面寫著「最佳夥伴」。

    網友們看到貼文後紛紛留言「一起違憲的最佳夥伴」、「噁心不要臉的一群壞蛋」、「感謝送錦旗？是中國那一套吧。台灣早已不流行錦旗，只有偉大的國才是牆上一排錦旗。」、「為什麼沒有噁心的表情符號可以按」、「學會怎麼亂台嗎」。

    圖
    圖 圖 圖
