批國共論壇復辦好荒謬 詹凌瑀稱背脊發涼：向北京交「投名狀」？

國共論壇中斷9年後，國民黨與中國共產黨2月2日至4日將在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」；媒體人詹凌瑀發文質疑，在對岸軍演頻頻升溫、國防特別條例又一再被藍白立委封殺之際，此時國共兩黨辦論壇不僅讓人背脊發涼，論壇主題竟是「AI」與「綠能永續」，而不是和平機制或停止軍演，她批評，若是連要求停止對台軍演停止及干涉台灣內政不敢說，除了坐實賣台的指控，還有什麼實質意義？

詹凌瑀在臉書以「國共論壇復辦的荒謬劇本」為題發文表示，停辦近十年的國共論壇，終於要登場。這場大戲由國民黨副主席蕭旭岑帶隊，智庫副董事長李鴻源隨行，甚至連對岸國台辦主任宋濤的晚宴都安排好了。乍看之下，似乎是兩岸久違的春暖花開？但稍微撥開表面的「智庫交流」包裝，就會發現裡面藏著多麼不堪的政治算計。

詹凌瑀指出，首先，看看這個時間點。對岸軍演頻頻升溫，共機共艦幾乎是把台灣海峽當成自家後花園在逛；而在國內，軍購條例卻在立法院一再遭到國民黨阻擋封殺。這兩件事擺在一起看，不禁讓人背脊發涼：國民黨到底是在幫台灣看緊荷包，還是在向北京交「投名狀」？

詹凌瑀質疑，更有趣的是，這次論壇的主題竟然鎖定「AI」與「綠能永續」。在台海兵凶戰危、台灣迫切需要強化國防韌性的此刻，國民黨大老遠跑到北京，不談和平機制、不談停止軍演，卻去談這些不痛不癢的技術議題？這就像是鄰居拿著刀在砍你家大門，你卻跑去跟他討論「如何節能減碳」，這不是裝睡叫不醒，什麼才是？

詹凌瑀提到，外界盛傳，北京對於國民黨擋軍購的力道還嫌「不夠到位」，一度以此作為國共論壇能否復辦的籌碼。如今蕭旭岑順利成行，是否意味著國民黨已經做出了某種讓北京滿意的承諾？還是這趟行程本身，就是去接受下一階段的指導棋？

詹凌瑀批評，身為最大在野黨，國民黨口口聲聲說要捍衛中華民國。那麼，請問蕭副主席、李副董事長，你們這次坐在宋濤對面時，敢不敢挺直腰桿，公開要求共產黨立刻停止對台軍演？敢不敢嚴正抗議對岸停止干涉台灣內政？

詹凌瑀強調，如果連這最基本的兩句話都不敢說，只敢躲在「智庫平台」的保護傘下，談些風花雪月的AI與綠能，然後酒足飯飽回來繼續在立法院擋軍購。那麼，這趟北京行，除了坐實賣台的指控，除了向國際社會傳達「台灣人並不在乎被威脅」的錯誤訊號之外，到底還有什麼實質意義？

