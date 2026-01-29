國防特別條例被封殺 張育萌批藍白：失速倒向意圖併吞我們的敵國

張育萌發文質疑，藍白第10次擋下國防特別條例，昨日國民黨副主席蕭旭岑更宣布下週率團赴中舉辦國共論壇，他批評黃國昌（圖左）和蕭旭岑（圖右）繼續帶著藍白，「失速倒向意圖併吞我們的敵國」。（資料照）

立法院本會期將在週五結束，總預算案、國防特別條例仍持續遭藍白立委封殺，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，藍白第10次擋下國防特別條例，昨日國民黨副主席蕭旭岑更宣布下週率團赴中舉辦國共論壇，他批評黃國昌和蕭旭岑繼續帶著藍白，「失速倒向意圖併吞我們的敵國」，並直言「誰在賣國，歷史會記得，美國肯定也會記得」。

張育萌在臉書發文指出，近日美國在台協會（AIT）發了一張照片，是AIT處長谷立言參訪Shield AI的辦公室。對此張育萌說明，Shield AI是美國科技公司，研發人工智慧作戰技術。Shield AI在台灣新成立辦公室，而且從去年開始，在台灣採購千萬美元的零組件。

張育萌直言，AIT的潛台詞還不夠清楚嗎？從來就不只是台灣向美國買武器，美國也在用力投資台灣，而且是現在進行式。就怕講得不夠清楚，AIT直接用中文寫「該公司技術能支持台灣的防衛能力」。

張育萌表示，後續AIT再發兩張照片——是谷立言拜訪Domo Tactical Communications 公司（DTC）。DTC公司總部在維吉尼亞州，做的是創新通訊科技。講白話文，DTC 做的是在嚴苛環境下的戰場通訊，也用在國防情報的通訊網路。去年DTC公司被中國列入制裁名單，就是因為跟台灣有軍事合作。現在更驚喜的是，DTC公司成立新的「台灣辦事處」了。谷立言昨天高調說，他跟DTC討論技術可以怎麼支援台灣的國防和安全。

張育萌提到，去年12月，美國國務院主管經濟事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）宣布，跟日本、澳洲、新加坡和南韓簽署「矽盛世宣言」。「矽盛世宣言」聚焦的是AI所需要用到的「礦產」，確保供應鏈的安全——當時，媒體還問海爾伯格次卿，「矽和平宣言」的新聞稿不包含台灣。海爾伯格則回應，「台灣供應鏈地位不可或缺。」

張育萌說，近日華府下著暴風雪，經濟部長龔明鑫直接飛到美國，直接跟Helberg次卿就「矽盛世宣言」簽署聯合聲明——美國直接表態，「台灣是美國的關鍵夥伴，其先進製造產業在推動人工智慧革命方面至關重要。」

張育萌強調，結論很簡單：所有想營造「美國單方面賣我們武器，還大規模延遲交貨的」，不是笨，就是壞。美國如果只是想賺台灣錢，需要讓先進軍事科技公司，一間一間在台灣設辦事處嗎？拜託黃國昌和國民黨，用膝蓋想想這個簡單的邏輯。

張育萌提到，其實谷立言上禮拜五就去Shield AI公司拜訪了。為什麼要刻意選在昨天早上，立法院程序委員會之前公開呢？答案昭然若揭。結果藍白第10次擋下國防特別條例，昨日一早蕭旭岑更宣布下週率團去北京，舉辦國共論壇。

張育萌直言，局勢已經夠清楚了。要選哪一邊，完全不容許黃國昌拐彎抹角，廢話一堆。他也強調「誰在賣國，歷史會記得，美國肯定也會記得」。

