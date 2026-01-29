毛嘉慶被爆性騷 3年前曾嘲諷民進黨 網諷：又一個迴力鏢

有意代表民眾黨參選桃園市中壢選區議員毛嘉慶（見圖）遭爆性騷擾同黨女黨工，他雖嚴厲駁斥但民眾黨表示「確有收到舉報」。（資料照）

有意代表民眾黨參選桃園市中壢選區議員毛嘉慶遭爆性騷擾同黨女黨工，他雖嚴厲駁斥但民眾黨表示「確有收到舉報」，網紅四叉貓也分享3年前的影片回顧，過去毛嘉慶還曾嘲諷民進黨內部傳出性騷擾事件，讓看到的網友狂酸「又一個迴力鏢襲來」、「自己問題一堆，竟然有嘴說別人」。

針對毛嘉慶遭爆性騷擾同黨女黨工，四叉貓昨日就曾PO出法院判局，質疑毛嘉慶過去就曾涉及家暴、冒名罷團募款騙個資，且在2017年安定力量罷免黃國昌，毛嘉慶曾是罷團成員之一，後來安定力量解散，毛嘉慶卻加入民眾黨「跟黃國昌好來好去」，已婚的毛嘉慶在加入民眾黨後，卻約女黨工開房間。

昨日下午四叉貓也指出，黃國昌曾說，「總不可能有酒駕、家暴、槍砲前科的人，還讓他登記參加初選」，對此四叉貓也質疑「民眾黨中壢市議員候選人，家暴前妻拘役30天有前科的毛嘉慶可以參選嗎？」

今日四叉貓也PO出一段3年前的影片，指毛嘉慶曾到中媒「海峽導報」的節目上，嘲諷民進黨內部性騷擾，當時毛嘉慶批評民進黨性剝削、糟蹋人，不把人權當一回事，把民進黨中央黨部變成性平神教，性平是他們的產業鏈，還可以發大財，養在外面的側翼、1450還可以用性平兩個字，進去任何大學高中教性平課程，他也諷刺去民進黨工作要會學會兩項技能，一個是忍受性騷擾，或學會在高速公路上跳車。

對此網友紛紛留言質疑毛嘉慶「對別人是聖人標準。對自己是賤人標準」、「髒東西講骯髒事總是特別到位傳神」、「忍受性騷的不是在民眾黨？」、「腦袋裡面是什麼的人，就很容易說出什麼話」、「不仔細聽，還以為罵的是中共」、「藍白都是這種笑死人的雙標仔」。

