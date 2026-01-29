批人頭帳號造謠陳菊 林智群：藍白延會作秀才是浪費稅金

監察院長陳菊請辭獲准。（資料照）

監察院長陳菊2024年底因病住院請假迄今，總統賴清德昨（28）日宣布已准辭。律師林智群發文強調，這消息出來後，一堆人頭帳號開始洗「陳菊請假一年，躺平爽領一年薪水」，但他強調「人家的一年薪水是捐出來，不要再造謠了」，同時也諷刺，生病情有可原，反觀有些藍白立委，不審查預算，整天提違憲法案、爭議法案，延會一個月卻跑去美國作秀，甚至立法院早上不到10點就散會，「才是浪費我們繳的稅金啦」！

賴清德總統昨晚出席民進黨尾牙，會後受訪說明，陳菊是美麗島案的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，因為中風身體不便，第一時間就提出辭呈，他當時認為，陳菊若好好復健，是有機會重新回到崗位上，後來因為復健需要更長時間，也基於想讓陳菊專心復健，最近陳菊又提出辭呈，他才勉予同意。高雄市議員簡煥宗指出，陳菊住院復健期間，每個月薪水都繳回，卻還是被有心人士嘲諷，如今辭職獲准，應該可以專心靜養。

林智群在臉書發文指出，陳菊中風一年後請辭，一堆人頭帳號開始洗「陳菊請假一年，躺平爽領一年薪水」，他強調「人家的一年薪水是捐出來，不要再造謠了」。

林智群也說明「這些愛靠北的人可能不知道（或奴慣了？），勞工依照勞基法規定，如果生病臥床，是可以請假請到一年的，公務員依照公務員請假規則，可以留停一年甚至兩年」。他也質疑：「你要拿這個笑陳菊，我倒要說你奴慣了是不是，主管或員工生病，不能請假嗎？」

林智群也提到，陳菊還是「生病（中風），沒辦法工作，情有可原」，並諷刺「像黃國昌這種人，或民眾黨那些廢物委員，或無料委員羅智強、違憲之母翁委員，身體健健康康，每個月拿20萬元，卻尸位素餐，不審查預算，整天提違憲法案、爭議法案（幫大安區有錢人改建），延會一個月，跑去美國快閃作秀，立法院早上9:48就散會，薪水照領，才是浪費我們繳的稅金啦」！

時常評論時事的臉書粉專「名為變態的神父」也發文強調「陳菊將薪水468萬都繳回國庫」、「陳菊請辭多次，但多被慰留，這一次獲准」、「陳菊生病是突發情況，腎臟腫瘤手術，出院當天又被發現左側腦血管阻塞」。

該粉專也提到，陳菊是美麗島大審最年輕的一位，美麗島事件訴求解除戒嚴與黨禁，後來群眾遭到大逮補後進行大審判，陳菊等人被求取唯一死刑，陳菊是囚犯中唯一被打巴掌的女性。陳菊最後的陳述是：「祈求歷史悲劇不要重演，我想念所有的朋友，並向大家說珍重而不再見！」她當庭轉身慰問林義雄，請求林義雄回家後，代她親吻唯一生還的女兒林奐均，告訴奐均「阿姨愛她」。

粉專直言，「你歲月靜好，是有人負重前行」，請藍白留點口德，也請所有民進黨支持者了解，陳菊當年咬牙忍痛為台灣人忍受的痛苦，以及黨外人士拼死抗爭守護的是什麼。那就是民主，與這片土地。不要因為對藍白的厭惡而忘了他。

