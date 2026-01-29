冷觀藍白惡搞關稅 許美華：看台灣還要不要做美國生意而已

許美華在臉書指出，藍白兩黨以一種「我們是在監督」的姿態，想找台美關稅協議的麻煩，但她提醒，美國現在是台灣最大出口國，「說到底，藍白要怎麼惡搞其實也沒關係，就是台灣廠商還要不要繼續做最大客戶美國的生意而已」。（資料照）

台美關稅談判日前拍板，我國爭取到15%稅率不疊加及232條款（Section 232）晶片最惠國待遇，國內各大產業叫好，但藍白似乎有意杯葛。反紫光奇遊團成員許美華在臉書指出，藍白兩黨以一種「我們是在監督」的姿態，想找台美關稅協議的麻煩，她提醒，美國現在是台灣最大出口國，「說到底，藍白要怎麼惡搞其實也沒關係，就是台灣廠商還要不要繼續做最大客戶美國的生意而已」。

許美華觀察到民眾黨團發文，他們以南韓為例，認為南韓國會拖延韓美關稅才是在監督，許就質疑：「是想看到台灣也被加關稅才甘願嗎？」並強調民眾黨發文當然是想展現自己身為在野黨的監督角色，但是那種發文顯示白營完全不了解關稅本質的問題，以及美國在全球貿易市場上是最大買家的關鍵地位。

請繼續往下閱讀...

許美華解釋，關稅是一個國家的主權行為，理論上要收多少關稅，是所有國家的主權，並不需要對方國家的同意，但關稅訂太高，全世界就都不想把東西賣給你，之所以時常看到國家之間的關稅談判，就是雙方可以互課關稅，所以大家坐下來協調。許美華指出，川普此次完全打破多年來的遊戲規則，單方面和全球所有國家大幅提高關稅，所有國家都有權利這麼做，也只有美國敢這麼做，原因在於他們有全球最大的買方市場，基本上不太害怕其他國家的關稅報復。

許美華表示，也正因為美國是全球最大市場，同時也是超級貿易逆差國，幾乎對所有國家，每年對美國都是鉅額貿易逆差，也就是就是美國的進口遠高於美國的出口，各國賣給美國的，都遠高於跟美國買的數字。因此川普有這籌碼，透過關稅喊價逼每個國家都來談，他的目標就是減少貿易逆差，並利用關稅的手段，要求各國去美國增加投資，幫美國重啟荒廢已久的製造業。

許美華提到，當川普對南韓拋出25％關稅炸彈之後，韓媒馬上報導韓汽車產業錯愕，現代汽車與起亞2026年損失恐達5兆韓元。（約台幣1202億），南韓總統李在明也已經緊急派特使去華府了。許表示：「我猜，南韓現代汽車跟起亞應該不會像民眾黨一樣，稱讚南韓國會好棒吧。」

至於台美關稅，許美華認為，美國只在乎台灣的台積電產能和半導體產業供應鏈，所以台灣用2500億美元、幾乎台積電一家佔了絕大多數的投資承諾，就換到了15%關稅不疊加，232國防條款戰略項目，包括半導體在內的最惠國待遇，還有傳產跟日韓拉齊一次降税到15%。當台灣談到比日韓都更好的條件時，藍白當然可以找進麻煩，然後退回，看美國要不要重談，或是直接漲台灣關稅。

許美華強調：「唯一要再次提醒藍白立委一件事，美國是全世界最大的市場，而且因為AI供應鏈需求暴起，2025年台灣對美國的出口金額，創下24年來再次超過中國（含香港）的紀錄。美國現在是台灣第一大出口市場，也是台灣對外貿易的最大出超國。」許美華直言：「說到底，藍白要怎麼惡搞其實也沒關係，就是台灣廠商還要不要繼續做最大客戶美國的生意而已，so be it ！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法