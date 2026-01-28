為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    從「黨外小妹」到南霸天「花媽」 陳菊從政生涯從悲情到傳奇

    2026/01/28 21:47 記者鍾麗華／台北報導
    監察院長陳菊請辭獲准。（資料照）

    監察院長陳菊請辭獲准。（資料照）

    監察院長陳菊今日請辭獲准。今年76歲的陳菊，從19歲開始投入黨外運動，在美麗島事件中更被以「叛亂罪」起訴。民進黨成立時，她是創黨元老之一，民進黨執政後，無論是扁政府或蔡政府，陳菊都擔任重要職位。在高雄市執政長達12年，更成為「南霸天」，讓「菊系」人馬自成一派，近60年的政治生涯，在身體健康因素下，不得不劃下句點。

    陳菊1969年投入黨外運動，當年她擔任民主前輩郭雨新的秘書。1976年美麗島事件，她被以唯一死刑起訴，寫下感人的「給台灣人民的遺書」，最後被判刑12年，入獄服刑6年半。對於偶然機緣促使她投入反對運動，陳菊曾說，這是「一生最漂亮的選擇」。

    民進黨執政，陳菊從街頭走入體制，她曾感嘆，「改革比革命困難」。她最早在台北市府與高雄市府擔任社會局長，民進黨首度在中央執政後，則擔任勞委會主委，直到2005年因高雄捷運泰勞抗爭事件請辭負責。

    自小在宜蘭長大，其實陳菊早在美麗島事件發生前，就將戶籍遷移到高雄市。從2006年參選高雄市長，陳菊在高市執政長達12年，被媒體冠上「南霸天」稱號，魅力也形成獨特的「花媽」現象，至今仍有「菊系」子弟兵在政壇活躍，包括此次經民進黨內初選、獲提名參選高雄市長的賴瑞隆。

    陳菊後在2018年，接受前總統蔡英文之邀，擔任總統府秘書長，2020年再獲提名出任監察院長，也因為監察院長職務需「超出黨派」而註銷民進黨籍，退出所有政黨活動，逐漸淡出政治。

    在立法院審查監察院長提名時，陳菊強調自己向來認同廢除考監，期許能成功扮演最後一任監察院長的角色，完成最後的任務後，光榮離開。但陳菊在2024年底感冒至高醫就診，隨後健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞，請假至今。陳菊還沒完成她當初就任期望，就不敵健康因素，不得不離開政壇、退出第一線。

