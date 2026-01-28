鄭麗文稱「中國是親人」 林志潔轟國民黨：認賊做父

國民黨主席鄭麗文稱美國是恩人，中國是親人。陽明交大法律學者林志潔批國民黨以敵人為親人，是認賊做父。（照片取自林志潔臉書）

國民黨主席鄭麗文今天稱「美國是恩人，中國是親人，我不能兩個都選嗎？」，此言論引發各界議論批評，陽明交大法律學者林志潔批鄭麗文「以敵人為親人，這叫認賊做父，利令智昏」。

鄭麗文今日下午主持中常會發表談話，援引一位友人的比喻說，雖然美國曾經是台灣的恩人，「但大陸是我們的親人」，中華民國從第二次世界大戰到戰後的台灣，不會忘記美國的情誼，「但大陸是我們親人，決做不出骨肉相殘」，她希望兩岸的和解，也能帶來美中和解，這才是人類之福。

請繼續往下閱讀...

林志潔直言鄭麗文的這番言論讓台灣人難以接受，批國民黨與鄭麗文是以敵人為親人，認賊做父。且除非是家暴，要不然哪有親人會整天用飛彈對著你，每天恐嚇你？

政治工作者周軒也提到，「有哪一個親人會整天拿飛彈對著自己？有哪一種親人會動不動就把飛機跟船開到你家門口？有什麼樣的親人會一天到晚跟其他人講說你的就是我的，你是我不可分割的一部分？」

周軒也提醒，「歷來腳踏兩條船的都沒有好下場」，呼籲國民黨認清自己的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法