第6屆台美EPPD落幕 林佳龍：台美共建非紅供應鏈 雙方同在一條船

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）落幕，台美達成確保AI供應鏈的安全、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作與雙邊經濟合作等7項重點成果。外交部長林佳龍今（28）日表示，全球AI與半導體供應鏈正加速建構「非紅供應鏈」，台灣在此關鍵時刻與美國站在同一條船上，攜手維護穩定的供應鏈安全，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍今日透過臉書表示，現任美台商業協會（USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）是推動EPPD的關鍵力量，日前兩人會晤時，他特別感謝柯拉克於擔任美國國務院經濟、能源及環境事務次卿期間，促成EPPD啟動，為台美經濟合作奠定關鍵基礎。

林佳龍表示，本屆EPPD是川普總統回任後首次召開，本次對話的重要成果之一，是台美雙方決議簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並進一步提出7項具體合作計畫，同時成立工作小組，確保相關合作能持續推進、落地見效。

林佳龍強調，面對地緣政治板塊快速變動，全球AI與半導體供應鏈正逐步打破過去僅以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構「非紅供應鏈」，在此關鍵時刻，台灣與美國站在同一條船上，攜手維護穩定的供應鏈安全，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

美國國務院已於去年正式啟動「矽盛世」（Pax Silica）倡議。林佳龍期待，未來能在既有EPPD基礎上，推動更制度化、具延續性的對話與合作機制，讓談判成果得以落實，並與「矽盛世」倡議形成相互連結與支撐，進一步凸顯台灣在AI產業鏈中不可或缺的重要性。

林佳龍指出，去年初為回應川普總統提出的「美國優先」貿易、投資政策與AI行動計畫，並落實總統賴清德提出的整體戰略，他與產業界密切交換意見後，提出「台美聯合艦隊」的合作模式。

為推動「台美聯合艦隊」具體落實，林佳龍指出，去年5月他率團赴德州考察，並見證電電公會與德州總商會簽署「德州—台灣經濟合作協議」；隨後也促成國經協會與美台商業協會簽署合作備忘錄，鼓勵雙邊貿易與投資持續擴大。

林佳龍認為，台灣具備世界級的製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術與貼近全球市場的優勢。

林佳龍表示，外交部將持續透過行政院既有的「經濟外交工作小組」與「台美經貿工作小組」等機制，以務實穩健的步伐，協助台灣產業走向美國、走向世界，實現賴總統「經濟日不落國」的願景。

