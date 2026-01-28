台中綠營議會提臨時動議請立委支持台美關稅 藍營批假議題

台中市議員周永鴻在議會臨時會提出臨時動議，籲請台中市立法委員支持中央對美國關稅談判的協議成果。（周永鴻提供）

台美關稅將送立法院審理，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天在議會臨時會提出臨時動議，籲請台中市的立法委員支持中央對美國關稅談判的協議成果，共同守住台中產業關鍵的關稅防線；但國民黨團認為這是假議題，予以反對，最終未能通過。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，經濟產業沒有顏色、也不需要顏色，呼籲立法院在野藍白政黨，以經濟民生為念，支持台美好不容易談妥的關稅成果。

立法院副院長江啟臣說，行政院至今尚未完全公布談判的結果，立法院仍未收到與台美關稅談判有關的協議文本，不是立法院不審，而是無案可審；立委楊瓊瓔則指出，國會嚴格審查是職責，不是阻擋，是守護產業，不是玩政治遊戲。

美國總統川普以南韓國會未通過美韓協議為由，喊話將美韓關稅從15％調升到25％，台美關稅也尚未經立法院審查，國民黨更放話「嚴審」引發關注；周永鴻今天在議會提臨時動議，盼議會決議請台中市的立法委員支持台美關稅談判協議成果；議長張清照認為地方議會無法決定中央的事，加上不少國民黨議員喊是假議題，臨時動議雖有人附議，最後仍未通過。

周永鴻指出，國民黨以政治立場凌駕產業生計，若因政治杯葛導致關稅調升，重創台中經濟，這筆帳台中市民一定會追究責任；國民黨台中市議會黨團書記長李中說，台灣與美國的關稅談判合約依法需經立法院審議通過，台中市議會無權審議，民進黨團提出此動議純屬搗亂。

