    首頁 > 政治

    心疼菊姐被潑髒水！潘孟安：陳菊憂復健耽誤公務 總統萬般不捨准辭

    2026/01/28 19:59 記者陳昀／台北報導
    總統府秘書長潘孟安PO出與陳菊的相擁照表示，陳菊不願為了復健耽誤公務堅持請辭，總統才在萬般不捨下准辭。（圖取自潘孟安臉書）

    總統府秘書長潘孟安PO出與陳菊的相擁照表示，陳菊不願為了復健耽誤公務堅持請辭，總統才在萬般不捨下准辭。（圖取自潘孟安臉書）

    監察院長陳菊2024年底因病住院請假迄今，賴總統今宣布准辭。總統府秘書長潘孟安今晚PO出與陳菊的相擁照表示，陳菊生病的第一時間就已向總統請辭、期間也多次表達辭意，如今因不願為了復健耽誤公務堅持請辭，總統才在萬般不捨下准辭；看著對陳菊潑去的無數髒水，他感到萬分不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福。

    潘孟安指出，早在生病之初，陳菊第一時間就向總統請辭，當時總統希望她先以健康為重、安心養病，陳菊仍多次表達辭意，這陣子陳菊身體雖然漸漸好轉，但她責任心重，不想因為復健耽誤公務，再次堅持請辭，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

    陳菊白色恐怖遭死刑起訴

    潘孟安表示，陳菊是他政治生涯中重要的前輩，也是他心中最敬重的阿姐。菊姐的一生奉獻給台灣的民主，在白色恐怖時期，是極少數被以（叛亂罪）死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，她早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

    潘孟安提到，這段期間，陳菊院長因為身體不適而請假，遭到無數無情的抹黑及政治口水，看著那些對她潑去無數的髒水，他感到萬分不捨，「菊姐的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，我心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福」，希望菊姐好好保重身體，在民主的路上，與台灣繼續前行。

