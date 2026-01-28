為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    以高金枝、周靜妮為鑑 台灣人權智庫座談會揭法官霸凌亂象

    2026/01/28 20:11 記者陳治程／台北報導
    由台灣人權智庫舉辦的「憂鬱的司法─法官的行政支持與勞動條件座談會」，28日在立法院舉行，台上與談者為林文舟法官（左起）、曾建元副教授及陳志祥法官。（記者叢昌瑾攝）

    由台灣人權智庫舉辦的「憂鬱的司法─法官的行政支持與勞動條件座談會」，28日在立法院舉行，台上與談者為林文舟法官（左起）、曾建元副教授及陳志祥法官。（記者叢昌瑾攝）

    新任司法院秘書長高金枝因遭爆過往曾霸凌高等法院法官、無償提供辦公室給前任院長李彥文，引發外界對法官職場文化的討論；有鑑於此，台灣人權智庫今（28）日召開座談會，邀請多位法界學者共探法官的職場霸凌現象，呼籲改善法官勞動環境，否則將動搖審判品質，難護社會正義。

    台灣人權智庫今於立法院舉辦「憂鬱的司法—法官的行政支持與勞動條件問題」座談會，聚焦司法院體系內部職場霸凌與制度失靈爭議；座談會邀集多名退休法官、學者與談，從制度面檢視法官過勞、心理壓力、行政管理與評鑑制度交織下的結構問題。

    座談會主講人、前司法院職務法庭法官林文舟等學者指出，現行強調績效與管理的體制，可能成為法官組織性壓力來源，當身心出狀況時，法官將難獲實質協助，也可能因缺乏信任基礎，未能有效進行申訴與救濟。

    前台灣高等法院院長高金枝前（26）日正式接任司法院秘書長，但卻遭揭露在前單位任職期間曾霸凌法官，引發外界議論；台灣人權智庫指出，司法作為社會正義最後防線，若法官長期處於高壓環境且缺乏支持，恐動搖審判品質，衝擊人民對司法體系的信任。

    與會學者以苗栗地方法院前法官周靜妮案為例，指該案屬於權力濫用的典型案例，凸顯制度對身心受創的法官缺乏包容及修復機制。周靜妮歷經長期高壓審判工作後健康惡化，卻遭行政調查、懲戒，最終失去律師資格及職務，認為這不僅是個人問題，更是法官職場的結構性警訊，更反思媒體報導偏重結果與標籤，忽略制度壓力與心理疾病因素，恐讓當事人承受輿論與體制雙重傷害。

    台灣人權智庫呼籲，應將焦點由個案獵巫轉向制度改革，包括建立可信任的申訴管道、強化心理健康支持、檢討評鑑與監督機制，並正視法官作為勞動者的基本權益，才能避免司法體系在沉默中流失人才。

