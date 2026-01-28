為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    體恤學校行政人員辛勞 鍾東錦宣布縣府每月再加碼1000

    2026/01/28 19:42 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣114學年度第2學期公私立中小學校長會議，今（28）日在育達科技大學國際會議中心召開。（圖由縣府提供）

    苗栗縣114學年度第2學期公私立中小學校長會議，今（28）日在育達科技大學國際會議中心召開。（圖由縣府提供）

    學校行政工作多為教師兼任，除教學本務，仍須承擔大量業務，長期存在行政人力吃緊問題。因應中央已同意增訂教師行政工作獎金，苗栗縣長鍾東錦今（28）日於全縣校長會議中，也宣布自今年起，校長、主任及組長行政工作獎金，每人每月再加碼1000元；另115學年度行政人員未休假加班費最高可請領20日，縣府也會籌措財源來保障每位教育工作者權益。

    苗栗縣114學年度第2學期公私立中小學校長會議，今（28）日在育達科技大學國際會議中心召開，由鍾東錦主持，縣府教育處長葉芯慧率領團隊進行重要政策報告。

    因應教育部同意調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費及增訂教師行政工作獎金，並追溯自去年9月1日起生效。鍾東錦也於會中表示，自今年1月1日起，校長、主任及組長行政工作獎金，每人每月再加碼1000元，以實際行動肯定第一線教育行政人員的付出；另115學年度行政人員未休假加班費最高可請領20日，縣府也會籌措財源來保障每位教育工作者權益。

    此外，自115學年度起，國中小學學生午餐費用由每餐50元調整為每餐60元，並由縣府及各鄉鎮市公所各出30元，家長免負擔；鍾東錦也要求校長們隨時反映學生用餐情況，不僅要讓孩子吃得健康更要讓孩子愛吃。

    最後，鍾東錦期許校長持續帶領學校深化教學品質、穩定校務運作，培養苗栗優秀學子，強調縣府會持續作為學校最堅實的後盾，攜手合作，共同開創苗栗教育穩健、前瞻且永續的發展願景。

    苗栗縣長鍾東錦今（28）日於全縣校長會議中，宣布自今年起，校長、主任及組長行政工作獎金，每人每月再加碼1000元。（圖由縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦今（28）日於全縣校長會議中，宣布自今年起，校長、主任及組長行政工作獎金，每人每月再加碼1000元。（圖由縣府提供）

