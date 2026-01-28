為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳菊請辭監察院長獲准 菊系子弟兵：不用再被負面新聞影響心情

    2026/01/28 18:40 記者王榮祥／高雄報導
    監察院長陳菊請辭獲准。（資料照）

    監察院長陳菊請辭獲准。（資料照）

    監察院長陳菊請辭獲准，菊系子弟兵、高雄市議員簡煥宗指出，這對院長較好，可專心靜養。了解陳菊復健情況的綠營人士則說，花媽以後不用被負面新聞影響心情了。

    總統府今天發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，2月1日生效。

    簡煥宗說，院長辭職與否與辭職時機，主要是中央考量與決定，南部的子弟兵較關切的，仍是花媽院長的健康；他強調院長住院復健期間，每個月薪水都繳回，卻還是被有心人士嘲諷，如今辭職獲准，應該可以專心靜養。

    市議員邱俊憲也說，感恩大家的關心，其實同僚也多希望院長能專心養病，別再受外界干擾，願她關心的一切都平安順遂。

    了解陳菊復健情況的綠營人士透露，花媽習慣看新聞，復健期間常被負面消息干擾，後來聽說為了她好，把「手機」先暫時沒收，但花媽還是會看平板、看電視。

    綠營人士指出，花媽狀況穩定，這段時間除了專心復健，還喜歡吃一些小吃，透過好料幫助自己找回好心情。

    陳菊請辭，子弟兵邱俊憲衷心希望花媽身體健康。（記者王榮祥翻攝臉書）

    陳菊請辭，子弟兵邱俊憲衷心希望花媽身體健康。（記者王榮祥翻攝臉書）

    相關新聞
    政治今日熱門
