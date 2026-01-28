為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白新北｢母雞難產｣ 卓冠廷秀蘇巧慧合照看板：準備好贏回新北！

    2026/01/28 18:23 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨籍新北市議員卓冠廷與市長參選人蘇巧慧的多張合照看板，已在土樹三鶯地區上架。（擷取自「卓冠廷」臉書）

    2026九合一選舉的新北市長選戰，民進黨去年11月26日便早早確定徵召立委蘇巧慧參選，而國民黨新北市長人選目前仍未出爐，爭取連任的民進黨籍新北市議員卓冠廷今天在臉書發出他在選區與蘇巧慧的多張合照看板照，喊出「挺巧慧，贏新北！」他說，相較藍白母雞產不出，今年是民進黨最早產出新北市長候選人的一次，如「母雞帶小雞，小雞拱母雞」，「2026我們一起把新北市贏回來」。

    卓冠廷團隊指出，目前卓冠廷跟蘇巧慧的合照看板，已在土城、樹林、三峽、鶯歌地區上架。卓冠廷提到，這幾年，他在土、樹、三、鶯地區一步一腳印，新北需要蘇巧慧帶領大步向前，相較於藍白母雞產不出，可能要左掛黃國昌右加李四川、劉和然，「我們早已準備好」。

    卓冠廷說，今年是民進黨最早產出新北市長候選人的一次，定於一尊，團結一致，全力以赴，「請大家做我們的後盾，2026我們一起把新北市贏回來」。

    蘇巧慧也在該篇貼文留言說道「謝謝冠廷，為更好的新北，為進步的土樹三鶯一起打拚」。

