遭黨代表轟「出賣黃呂錦茹」建請開除 賴苡任：說實話不代表傷害政黨

面對黨內同志指控，賴苡任（前）強調，說實話不代表傷害政黨。（資料照）

國民黨台北市士林、北投區市議員擬參選人賴苡任被黨代表、士林區義信里長許立丕檢舉，指控內容包含傷害黨譽、當爪耙子出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等理由，建請考紀會開除黨籍。賴苡任今（28日）下午回應說，實話實說不代表傷害政黨，許的質疑多根據報導，真實性存疑；他強調罷免金流等相關指控都有人證、物證，如黨之後開調查會，他會一五一十說明。

賴苡任表示，去年十一月他尚未宣布參選時，有主動拜會許立丕，當時雙方交流地方治理、公共事務，許還肯定年輕世代投入公共事務並勉勵，他對於兩個月後前輩態度出現巨大轉變，並提出長篇實名指控感到遺憾，但仍選擇將其視為黨內前輩的提醒與指教。

請繼續往下閱讀...

他說，許立丕部分指控引用自罷免期間特定媒體報導，不論是黨中央給的五十萬元，以及向民眾黨高層要求關說等說法，他已經多次公開澄清，絕無此事；司法層面的指控，他尊重許立丕的個人認知，但可惜指控仍援引媒體報導，並未檢附完整筆錄、起訴書等內容，若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜，也呼籲許立丕，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。

至於罷免期間相關經費運用，賴苡任說相關支出是否由他墊付，都有明確金流與匯款紀錄可供查證，實話實說不等於傷害政黨，講事實等於對黨不忠，指控未免過重。而許立丕曾於2018年投入過黨內初選，這次如有意完全可以依照制度參加，他也樂見其成共同競爭，該區非國民黨優勢區，應該團結一致，而非親痛仇快。

對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。

賴苡任強調，去年宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待，他會用行動回應這份期待，將所有質疑，交由事實與制度檢驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法