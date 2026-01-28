藍白稱傳產原本低關稅被拉高到15％ 業者秀1圖怒打臉：垃圾！

傳產業者秀出公司請款單，狠狠打臉藍白的錯誤資訊。（圖翻攝自Threads）

台美關稅談判日前好不容易拍板，我國爭取到15%稅率不疊加及232條款（Section 232）晶片最惠國待遇，國內各大產業叫好，但藍白似乎有意杯葛，還批民進黨說謊，宣稱「傳產原本關稅很低，被提高到15%」。有傳產業者今天（28日）在網路上秀出其公司的請款單，狠狠打臉藍白的錯誤資訊！

行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮率領談判團隊赴美成功為台灣爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇，可藍白卻酸「談得不夠好」，甚至砲轟賴政府「出賣國家」、「掏空台灣」。近日川普突襲宣布將南韓對等關稅從15%調升至25%，理由為該國國會延宕美韓談好的協議，引發台灣社會擔憂藍白如果繼續杯葛，恐步上南韓後塵，產業界疾呼藍白以大局為重，連前國民黨立委、商總理事長許舒博都公開喊話「該過就快點過」，否則民意會大反撲。

但目前看來，藍白還是有意「嚴審」台美關稅協議。藍委許宇甄昨天（27日）還稱，賴政府遲遲不願公布對傳產衝擊的真實評估報告，利用資訊不對稱玩弄數字遊戲，刻意忽略台灣多數產品在川普公布對等關稅前基礎稅率極低的事實，傳產關稅實際上是「被提高到15%」。

對此，一位傳產業者今天在Threads貼出公司去年底一張請款單，「我上班的公司是傳產，自從川普開啟關稅之後，交易方式從FOB（Free On Board，船上交貨價，貨物上船賣方責任即完成），變成FOB+Duty Pay（FOB+進口稅，此處應指賣方責任一樣到貨物裝船，進口清關與所有關稅由買方承擔），有客人則是直接改DDP（Delivered Duty Paid，完稅後交貨，國際貿易裡賣方責任最大且風險最高的交貨條款，賣方負責把貨送到買方指定地點，所有費用與關稅都已繳清），所以實際收多少我都有經手。昨天竟然看到藍的說傳產原本關稅很低？不要騙了，今天就把請款單截圖並加密，行政院談到的關稅真的很好好嗎！藍白不要再作秀了，垃圾！」

從原PO貼出的請款單可以看到，貨品起運地為台中港，結關日為2025年11月28日，開船日為2025年12月9日。費用項目包括海運費（OCEAN FREIGHT）、陸運費（TRUCKING FEE）、關稅相關費用HMF +MPF（DUTY FEE，港口維護費+報關處理費，進口美國常見法定費），以及這張請款單的重點，也就是232條款關稅，原PO特別註明當時的非鋼鋁類產品適用的對等關稅為20%，鋼鋁製品關稅則高達50%，根本不是許宇甄所稱的「原本基礎稅率極低」。

該貼文曝光後旋即引發熱議，「你打FOB就失去某些無法閱讀的群眾了」、「到現在還看到有人睜眼說瞎話說傳產老闆被騙？難道在業界的人會比藍白破政客不懂嗎？」、「昨天才跟做不鏽鋼板的客人聊天，這次的稅額讓他們有春燕的感覺，買鋼板去做半成品跟成品的客戶，都活過來了！」。

其他網友也提到，「現在越來越多國家把進口免稅額的門檻提高了，加上美國去年取消800美金進口免稅額跟EMS不收小包裹，報DHL FedEx的運費嚇死人，報價出去根本無法轉單，這次能談成15%很好了！那些人造謠或要擋麻煩都去對岸當人礦」、「真的不要再騙了，藍白越騙越大，各個族群都開始嗅出不正常」、「重點是15%不疊加，原本我們簽不了FTA，現在突然變成關稅最優惠國，這不是15%而已，是我們突然回到起跑線還有機會領跑！」

