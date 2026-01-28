為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曝2022年「16票送郭信良」 謝龍介：議長選舉風水輪流轉

    2026/01/28 17:48 記者洪瑞琴／台南報導
    國民黨台南市長參選人、立委謝龍介今日上節目，談及民進黨派系內鬥與自我選情分析。（擷取自《中午來開匯》直播畫面）

    國民黨台南市長參選人、立委謝龍介今日上節目，談及民進黨派系內鬥與自我選情分析。（擷取自《中午來開匯》直播畫面）

    國民黨台南市長參選人、立委謝龍介今（28）日上主持人黃光芹的《中午來開匯》直播節目，談及民進黨台南市長初選勝出者陳亭妃，近日被綠營內部要求簽署「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議卻遲未表態一事。謝龍介直言，外界關注聲浪再大，陳亭妃最後仍會選擇妥協簽署。

    該份「2026民進黨勝選共同聲明」由民進黨、無黨及台聯黨籍共23位市議員發起，內容包括要求與前台南市議長郭信良關係明確切割、不得輔選國民黨或曾公開批判民進黨的無黨籍候選人，以及大選後須尊重黨團自主、支持黨團推出的正副議長人選。

    謝龍介認為，郭信良議題被刻意操作攻擊，實質上是民進黨派系內部的清算與鬥爭。他回顧，2018年郭信良因未獲民進黨提名角逐議長而退黨，最終在國民黨與無黨聯盟支持、加上民進黨跑票情況下當選議長。

    謝龍介更自曝，2022年正副議長選舉期間，民進黨推派邱莉莉參選議長，他曾私下與郭信良接觸，並表明若郭有把握勝選，「國民黨16張票無條件送給郭信良」，最終卻因國民黨內部跑票，邱莉莉當選議長，讓他感嘆「議長選舉風水輪流轉」。

    談及自身選情，謝龍介形容是「倒吃甘蔗、越來越好」，並強調自己若當選，只做一任4年、說話算話，沒有連任壓力才能放手改革。他點名整平騎樓是首要任務，直言騎樓不平整，嬰兒車被迫走上車道、機車擠進汽車道，不僅危險也破壞市容，整頓騎樓必遭商家反彈聲浪，「我會被罵，但你會懷念我40年。」

    謝龍介也分析，民進黨台南市長初選，陳亭妃僅小勝林俊憲約2%，並非黨內最強選項，而是民進黨高層評估其對2028總統選舉、賴清德在台南本命區的守盤效果較佳。他認為，若初選再延後，林俊憲仍有翻盤空間。

    最後，謝龍介直指太陽光電案對民進黨傷害極深，尤其北門地區綠營支持度明顯下滑。他指出，上次市長選舉民調一度預測他將大輸40%、50%，最終僅小輸約5%，「2026有信心翻轉勝選」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播