海巡加薪有感 管碧玲：招募班隊達成率、留營率雙成長

總統賴清德上任後，海巡署軍職人員去年比照國軍加薪，「基層起薪破4萬」。海委會主委管碧玲強調「加薪有感、留才有力」，海巡署招募班隊達成率、留營率雙成長。

管碧玲今天到台南市出席海巡署南部分署四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮表示，海巡署肩負「國安、治安、平安」三大核心任務，勤務風險與強度極高，過去一年，成功救援約600人，查獲毒品等不法物資達1.3噸；正因長期承擔高風險、高強度的勤務，總統賴清德在去年四月，為海巡署軍職加薪鼓勵。

管碧玲指出，原本2024年整體招募班隊達成率為65.2%、留營率76.2%；2025年招募班隊達成率提升至86.9%、留營率成長至83.8%，顯示制度優化與待遇改善已發揮正向效果，證明海巡署「加薪有感、留才有力」。管碧玲強調，總統賴清德與行政院長卓榮泰「高度關心海巡同仁權益，請同仁安心服勤」。

管碧玲特別說明，「加薪事項需透過完整的人事與專業制度規劃，才能具有可行性。否則，如果讓同仁在期待、焦慮中，最後因為不可行而失望，則無法達到真正照顧同仁的目標。」所以，管碧玲「請大家相信政府會逐步推動福利與待遇優化，相關照顧措施將循序推動，確保具備可行性與永續性。」

管碧玲強調，四草漁港安檢所新建廳舍歷時1年4個月完成，斥資近3714萬元，兼顧現代化機能與綠建築理念，不僅改善執勤與生活品質，也象徵政府以實際行動支持第一線人員。

