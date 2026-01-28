國民黨突襲排審立委助理費修法 公督盟：圖窮匕見破壞法治

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

立法院第4會期將在本週五（30日）最後一次院會後結束，外界質疑在野黨團恐聯手強推多項爭議法案闖關，其中，一度受各界反彈的立委助理費貪污除罪化修法，在立委牛煦庭提案後捲土重來，最快後天可三讀；今日更突襲安排明（29）日黨團協商，公督盟怒批，這群立委不審總預算已是瀆職，更將「救涉貪立委」放在國家發展之前，呼籲社會大眾看好誰是讓台灣民主倒退的罪人。

公督盟表示，國民黨黨團對國家總預算至今仍「一毛未審」，嚴重怠忽職守；更將「救涉貪立委」看得比「國家發展」更重要，在司法法制委員會召委翁曉玲突襲安排下，將立法院職權行使法修正案排入明（29）日的黨團協商，試圖將這部以「助理福利」名義偷渡貪污合法化的牛煦庭版「立院職權行使法修正案」，送入週五院會並強行闖關三讀。

請繼續往下閱讀...

公督盟怒批，國民黨、民眾黨黨團憑藉立法院在野人數優勢，多次粗暴執行法案審議，現在更要假借黨團協商，讓立委助理費貪污除罪化，直言這絕非改革，而是意圖摧毀國家廉政防線，呼籲全民睜大眼睛看清楚這種無恥行徑，「誰敢支持助理費貪污除罪，誰就是讓台灣民主倒退的罪人！」。

公督盟補充，國民黨立委牛煦庭辯稱修法是為助理謀福利，一毛錢都不會進立委口袋，但他沒說修法後錢若進立委口袋、恐將通通無罪，這已違反大法官釋字第499號禁止民代自肥原則，且國民黨隻字不提「建立」助理聘用資訊、安全審查機制等配套監督機制，形同拆除國會最後一道防火牆，讓立法院暴露在貪腐與境外勢力滲透的雙重風險之中。

公督盟警告，國民黨不應故技重施，用協商名義讓助理費貪污除罪化修法強渡關山，並呼籲全民緊盯支持修法的立委、一人一則留言或致電向國民黨立委抗議，並轉傳真實資訊，才有機會擋下這輛失速的「貪腐列車」。

公民監督國會聯盟今（28）表示，國民黨立委翁曉玲突襲排定立法院職權行使法修正案進行黨團協商，痛批給了涉貪立委「免死金牌」，疾聲呼籲各界緊盯動向。（公督盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法