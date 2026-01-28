為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黨產條例30日恐闖關 黨產會曝救國團重要文獻

    2026/01/28 16:33 記者鍾麗華／台北報導
    救國團出版的《本團重要文獻》一書，就明白寫到，救國團是「本黨最重要青運機構」、「重要工作執行應該呈報中央」、「接受黨的領導」。（圖取自黨產會臉書）

    國民黨立委強推「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」，企圖解套救國團、婦聯會等不當黨產，擬於30日闖關三讀。黨產會近日接連在臉書，接連貼出救國團是不當黨產的真相，而救國團出版的《本團重要文獻》一書，就明白寫到，救國團是「本黨最重要青運機構」、「重要工作執行應該呈報中央」、「接受黨的領導」。

    黨產會表示，很多人記憶中的救國團，是熱血的戰鬥營、康樂隊，還是充滿服務熱忱的營隊？但在這些「青春回憶」的背後，其實隱藏著一套精密、全方位的思想監控體系。

    救國團在1952年成立之初，絕非單純的公益組織，而是國民黨為了控制青年所設計的機構，1953年更被編列為「第九知識青年黨部」。其運作核心是「以黨領團」，讓黨員成為校園內救國團工作的領導層。

    當時大學數量比較少，校園內設有細密的黨小組，從系所到年級都有分支，負責調查學生言論、嚴防「匪諜」並吸收黨員，開啟了「校園黨化」的過程。以台大為例，校長甚至要兼任黨部主委，定期向上匯報教職員與學生的思想生活。

    到了1970年代，監控力道更加升級。國安局、調查局與救國團共同執行「春風專案」，在校園內建立嚴密的監控網。他們吸收研究生或學生擔任線民，針對異議人士、爭議社團及學生言論進行資料蒐集。救國團更聯手教官，對學生的思想、行蹤進行考核，這證明救國團本質上是國家監控機器的一部分，而非單純的民間社團。

    台大歷史系教授陳翠蓮在一場演講強調，救國團在校園扮演的角色就是「思想的防火牆」，一方面防堵異議思想，另一方面透過活動將青年的動能「格式化」為對政權的效忠。

    黨產會說，揭露這些歷史，並非要否定誰的青春與青澀歲月，而是要釐清：當一個組織利用國家資源、配合特務系統監控人民思想時，它就必須面對歷史的責任。

