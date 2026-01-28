國共智庫論壇 陸委會：不得進行政治性協議

陸委會。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑將於2月率團赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。陸委會今天提醒，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

國民黨今天上午召開記者會說明國共智庫交流事宜。蕭旭岑表示，將於2月2日至4日率團前往北京，論壇將聚焦觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展3大主題，「去政治化」在雙方智庫對接、討論時候有相當共識。

大陸委員會（陸委會）28日下午回應，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極。蕭旭岑三不五時帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡，將這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。

陸委會提醒，中共的目標是消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變。任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

蕭旭岑在記者會上透露，昨天赴中國大陸行程曝光後，有專家學者受到相關單位關切，於是取消隨團，呼籲政府高抬貴手，讓真正的專家學者跟大陸進行交流。對於蕭旭岑所言，陸委會未加以回應。

