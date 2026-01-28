為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營新北市長遲未提名 鄭麗文婉拒中常委｢逕行徵召｣提案

    2026/01/28 16:27 記者施曉光／台北報導
    國民黨中常委、新北市議員林金結在今日中常會提案授權黨主席鄭麗文逕自決定徵召新北市長提名人選，但被婉拒。（記者張嘉明攝）

    國民黨中常委、新北市議員林金結在今日中常會提案授權黨主席鄭麗文逕自決定徵召新北市長提名人選，但被婉拒。（記者張嘉明攝）

    相較民進黨、民眾黨都已產生新北市長參選人，國民黨的新北市長徵召人選協調遲遲沒有結果，國民黨中常委、新北市議員林金結在今日中常會提案授權黨主席鄭麗文逕自決定徵召人選，但被婉拒。國民黨發言人牛煦庭會後轉述指出，許多中常委反映希望黨中央加速新北市長提名程序，雖然中常會非常願意授權黨主席乾綱獨斷，但鄭麗文向大家強調，國民黨是有制度的政黨，一切按制度進行。

    牛煦庭說，鄭麗文向中常會保證，新北市長的提名協調進度順利，有信心能在農曆過年前產生人選，目前正依制度程序照常進行，一定可以追得上選戰節奏，最後贏得勝選。

    林金結則指出，由於民進黨與民眾黨的新北市長人選都已經產生，地方議員都很擔心藍營的市長人選在哪裡，因此希望黨中央儘快完成徵召，並建議依照內參民調決定母雞人選；但鄭麗文在會中提到已經與新北市黨部協調，希望儘快安排台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然2位參選人碰面溝通，以了解雙方的想法，並會在過年前就完成提名。

    國民黨中常會今日還順利通過今年六都直轄市議員選舉的提名辦法草案。據牛煦庭指出，這次辦法與4年前的提名模式相同，同樣也是「N+1」制度（各選區提名名額較現任議員登記人數至少增加一名），鼓勵新人與青年參選，並提供青年與新人若干加權優勢，一切都與過去相同，雖然中常會討論時有人提出不同的想法，但最後大家都同意「N+1」制度既然已經施行，就要可長可久，如果每次選舉都做更動，反而無法建立制度的公信力，因此最後依照黨中央所擬草案通過。

    不過，牛煦庭補充說明，直轄市議員選舉提名按照正常程序與辦法規定，相關地方黨部仍保有因地制宜的彈性處理空間。

    此外，針對有黨員具名向國民黨中央考紀會檢舉，有意參選台北市議員的前國民黨副發言人賴苡任出賣前台北市黨部主委黃呂錦茹，違反黨章，牛煦庭指出，經詢問中央考紀會主委張雅屏，本案應依程序制度辦理，由於賴苡任所屬黨部在台北市黨部，依照黨章規定，應先交由地方黨部做案情調查，再送交中央考紀會審議，因此全案要先回到台北市黨部來處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播