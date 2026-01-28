拿高市早苗酸賴清德 王鴻薇遭翁達瑞打臉：比喻都不倫不類

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

日本首相高市早苗23日解散眾議院，並宣示假如自民黨和維新會國會沒過半就下台。對此，國民黨立委王鴻薇表示，高市早苗這樣的承擔與魄力值得尊敬，反觀賴清德在大罷免失敗後，至今還在高位，大酸，「從格局到擔當，兩人高下立判」。不過言論一出，迅速遭旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）打臉。

王鴻薇在臉書發文表示，日本宣布解散國會，包括首相高市早苗與日本議員全面重選，各黨派重新力拚國會過半。高市早苗賭上政治生命的決定，讓她在各黨魁的辯論會上表示，「如果自民黨和維新會無法獲得多數席位，我將立即辭職，因此我將咬緊牙關，努力工作」。此話也讓王鴻薇大讚，「不論立場為何，這樣的承擔與魄力值得尊敬」。

王鴻薇指出，反觀去年我國，在賴清德帶領下的大罷免，同樣也是為了拚國會過半，但是條件更加優越，只有在野黨的立委要面臨重選，在新民意的確定下，「32:0」大罷免大失敗。她怒批，「但至今賴清德還在高位，一開始怕觸怒人民說要生養休息，沒幾個禮拜就見笑轉生氣說『藍白沒得到教訓』，簡直不可思議」。

王鴻薇再指，兩人差距一比就知道，高市早苗是夾帶高民意支持度發動全面解散國會；賴清德是少數民意只罷免在野黨立委。高市早苗自己下來重選、國會沒過半就辭職；賴清德主導每週開會監督，大失敗後還繼續叫囂在野黨。

她大酸，「賴清德選輸翻桌，行政院長不副署、大法官違法判決，從格局到擔當，兩人高下立判。前幾天我說，賴清德不如高市早苗，很多網軍側翼氣得牙癢癢。我在這邊大膽預言，高市在這場選舉越耀眼，越展現出擔當與魄力，對比賴清德都是傷害」。

貼文曝光後，遭翁達瑞在留言區打臉，「每次你的類比都不倫不類。日本是內閣制，首相解散國會改選，當然要負政治責任。台灣是總統制，人民罷免立法委員，關總統什麼事？你是無知還是惡意？」網友也紛紛表示，「委員又在偷換概念了」、「兩國規則就不一樣，亂扯」、「妳也可以提倒閣阿，國會重選」、「體制不同，一直洗」。

