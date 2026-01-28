為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴清德誇卓榮泰內閣「會做事」 下令黨公職多宣傳政績

    2026/01/28 16:01 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德盛讚，行政院長卓榮泰內閣是「會做事」團隊。（資料照）

    立法院本會期最後倒數3天，藍白持續封殺今年度中央政府總預算及行政院版國防特別條例，至今尚未付委。兼任民進黨主席的總統賴清德今（28日）特別向黨公職盛讚，行政院長卓榮泰內閣是「會做事」團隊，希望多多廣為宣傳好政績。

    民進黨今天下午召開中執會，據與會人士轉述，賴清德在會議最後補充說，卓榮泰率領「會做事」的團隊，包括前陣子兼任公共工程會主委的行政院政委陳金德協助處理台南風災、政委季連成處理花蓮堰塞湖，以及台中豬瘟和台美關稅等事件，可看出卓內閣是很會做事的團隊。

    賴清德續指，近期政府提高老農津貼、國民年金，其實都是民進黨收到地方反映後，為了整體的台灣社會安全努力做，希望大家把卓內閣「會做事」的好政績多多廣為宣傳。

    此外，賴清德日前接見「社團法人中華民國工業協進會」時也說明，台美關稅談判底定，台灣成為全球首個獲232條款優惠的國家，建立「台灣模式」。政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，他接下來將與卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

