中配李貞秀將遞補民眾黨立委 邱垂正坦言：放棄中國籍目前無人達成

民眾黨6席不分區立委2月1日換人，出身中國湖南的中配李貞秀可望遞補，將成為政治史上首位中配立委，陸委會日前證實，主管機關至今未收到她放棄中國籍證明。陸委會主委邱垂正今（28）日接受Yahoo《齊有此理》節目專訪時強調，她必須於就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，建議可以「努力一下」，不然李貞秀拿不到放棄國籍的證明，就不能擔任公職。

邱垂正指出，根據「兩岸條例」第21條規定，中國人士在台取得定居10年後，擁有登記為公職候選人及應考試服公職，這是讓中國人士也能在台灣享有自由民主，及憲政的權利。但是中國人士當選後，關於如何任職，都要適用其他法律，因為「兩岸條例」並沒有對選舉、任職後有特殊規定，必須要適用包括選罷法、國籍法等。

邱垂正解釋，目前國籍法規定，中華民國國民擔任公職都不能擁有中華民國國籍以外其他國籍，只能單一國籍，這個是為了落實在執行公務的人必須對國家忠誠，這是國籍法的一個精神。

邱垂正強調，對於內政部主張，陸委會支持，它對中華民國所有國民都是一視同仁，大家要遵守。只要擔任公職，就必須放棄中華民國國籍以外的國籍。中國人士當初來到台灣定居，申請放棄在中國的戶籍；現在擔任公職，依照國籍法，就是要放棄國籍的證明拿回來，交給內政部或陸委會。

邱垂正表示，據了解，李貞秀還沒有拿回放棄中國國籍證明給主管機關，「過去經驗跟相關的記錄，還沒有人可以放棄，沒有半個」，因為兩岸的問題，放棄戶籍基本上都沒有問題，各地的公安派出所，都會出具相關的證明；但是國籍基於中共的對台政策，有一些中配會抱怨，拿不到放棄國籍證明。

邱垂正指出，擔任公職需放棄國籍並不是針對中配，而是針對所有的中華民國國民，以李貞秀的例子來說，國籍法第廿條明定，她必須在就職前就放棄，她還有一年的時間去申請放棄，「我們是希望我們的中配朋友們，如果選上公職要去放棄，還是要去努力一下，不要說不努力，努力一下。」

