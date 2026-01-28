備戰選戰！ 柯文哲任國家治理學院院長 黃國昌兼政策會主委

前黨主席柯文哲（中）將出任國家治理學院院長、現任黨主席黃國昌（右）兼任政策會主委。（資料照）

為備戰今年底的直轄市及縣市首長選舉，台灣民眾黨中央委員會今日宣布，前黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長、現任黨主席黃國昌兼任政策會主委，連帶組織群、行政群、文宣群等要職調動，強化對內黨務、對外選民及國際溝通，全面強化選舉陸、空戰能量。

中央委員會宣布一系列一級主管人事調動，包含創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳任中央委員會議、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員，現任黨主席黃國昌則兼任政策會主任委員。

此外，原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分任行政群副秘書長、組織群副秘書長；文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長，民眾黨黨團發言人張彤則代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；曾鼎文、李嘉雯分別接下社會發展部主任，組織發展部主任；另任命翟本喬擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫－大新竹示範區召集人。

黃國昌表示，因應今年地方選舉，此次人事公告依據黨中央組織規章實施調整；他指出柯文哲親任國家治理學院院長具指標性意義，未來將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化黨內人才庫，為台灣未來布局。至於自己兼任政策會主委，黃國昌表示未來將借重許忠信的法律專才，聯手強化民眾黨掌握相關政策的立定及論述。

針對組織群、行政群、文宣群的一級主管調整，黃國昌強調這是要為2026選戰作組織扎根，讓黨務運轉更順暢；就文宣空戰、輿情回應、國際交流維持「迅速、精準、不抹黑」，深化選民溝通，同時拓展國際交流與對話。黃國昌重申，台灣民眾黨將持續以制度化、專業化為方向，凝聚更多理念相同的夥伴，回應人民期待。

