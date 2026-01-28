稱兩岸關係惡化百姓苦 鄭麗文：民進黨執政有把他們放心上？

國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，因為兩岸關係惡化，讓台灣百工百頁惶惶不可終日，在民進黨多年執政下，百姓有多苦，政府真的有把他們放在心上嗎？（記者張嘉明攝）

國、共兩黨將於2月2日至4日在北京舉辦時隔9年後的國共交流平台「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，自她就任黨魁以來，台灣百工百業都來黨部或智庫向她表達這些年所受的委屈，因為兩岸關係惡化，讓他們惶惶不可終日，在民進黨多年執政下，百姓有多苦，政府真的有把他們放在心上嗎？

鄭麗文還說，百工百業來看她的時候，都不敢對外聲張，而且愈低調愈好，就怕被秋後算帳、查水錶，得罪當道，就連在會議室與她會面，都要提醒她別說出去，台灣什麼時候出現寒蟬效應？但為了活路與生計，這些人還是要來看她。

鄭麗文指出，過去這段時間來自於海內外，對兩岸和平期待的聲音都非常大，中常會前她才與南部的農民朋友開會，有人告訴她非常恐慌，原因是沒有市場，水果沒有地方可賣，家中幾代種植的果樹可能就要收起來了。

鄭麗文表示，現在台灣的產業呈現M型化發展，傳統產業與服務業快要頂不下去了，相關嚴重萎縮的產業都來向她表達期待，如果沒有兩岸關係正常和平交流，台灣產業要何去何從？台灣旅遊服務業者這幾年雖然度過新冠疫情，至今一樣無法恢復，原因就在於兩岸關係冰凍、政府禁團令，導致旅遊業這個服務業的火車頭嚴重萎縮，並造成服務業的低迷，但傳統製造業與服務業才是撐起台灣絕大就業市場。

鄭麗文指出，今天的中國與9年前的中國已經今非昔比，今天的中國與台灣在許多重大科技領域具有獨步全球的實力，面對氣候變遷台灣如何因應防災，花蓮堰塞湖問題至今無法解決，同時如何面對能源問題的挑戰，都需要最進步的科技，兩岸如今願意交流學習，相關議題即將搬上國共交流平台，同時面臨少子化、高齡化，健康、安養也是兩岸共同的挑戰，希望雙方可以共同提出解決方案，透過強強聯手，兩岸合作交流，可以帶給人類社會無窮的貢獻。

她感謝國台辦與國民黨智庫在短時間內重啟平台，國民黨也願意搭起兩岸溝通橋樑，但民進黨卻抱持極盡破壞之能事，每天啟動造謠供應鏈，瞎編各種故事，逼迫國民黨提告媒體，但兩岸交流除了「九二共識」、反對台獨，沒有其他任何的條件與前提。她並反問民進黨，難道不樂見兩岸春暖花開，解決農民、觀光與各行各業、兩岸兵戎相見的問題？

鄭麗文強調，如果國民黨2028年重返執政，一定會讓大家重見天日，同時她也要告訴賴清德總統，這些「不見天日的朋友」難道不希望在民進黨執政時，兩岸就能溝通合作？民進黨為何要被意識形態困住，硬拉2300萬人一起陪葬？賴清德只要接受「九二共識」，就可以換來和平榮景，她希望有一天台灣內部不分朝野，攜手合作，如果賴清德可以在此認知下開啟兩岸和平，與中國國家主席習近平一起坐下來溝通，她會非常高興也樂觀其成，但是賴清德自己不做，還要把國民黨往死裡打。

