    首頁 > 政治

    嘉市黃敏惠小內閣大風吹 許啟明升任秘書長

    2026/01/28 15:24 記者丁偉杰／嘉義報導
    許啟明（右）日前榮獲「2025年行政院模範公務人員」，接受行政院院長卓榮泰（左）頒獎。（嘉市政府提供）

    許啟明（右）日前榮獲「2025年行政院模範公務人員」，接受行政院院長卓榮泰（左）頒獎。（嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠隔屆回鍋，今年底執政17年後將卸任，市府小內閣近日有一波大風吹，繼第2位副市長由現任祕書長陳永豐升任後，市府今天宣布祕書長由交通處長許啟明升任、環保局長由環保局副局長孫意惇升任、建設處長呂獎慧調任交通處長、工務處養護工程科長陳嘉興升任環保局副局長。

    此外，市府之前也宣布觀光新聞處長張婉芬調任地政處長、民政處長林家緯調任勞工及青年發展處長，勞青處長副處長由社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦升任。

    其中，交通處長許啟明升任秘書長最受矚目，許甫於去年底榮獲「2025年行政院模範公務人員」，他於交通處長任內積極推動高鐵聯外嘉義輕軌建設、推動三橫三縱三環新路網規劃、興建5處立體停車場及改善交通規劃解決長年交通瓶頸，日前北上接受行政院院長卓榮泰頒獎，表揚其貢獻與付出。

    許啟明為高雄大學都市發展暨建築研究所碩士，經歷台灣鐵路管理局列車長、公路總局監理所、高雄市交通局股長、科長、簡任技正、高雄市輪船公司總經理、高雄市交通局主任祕書，2023年到任嘉市府至今。

