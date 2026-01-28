協商新興預算動支案綠白吵翻天 韓國瑜喊「降溫」遭陳培瑜抗議

立法院朝野黨團28日就選罷法、衛星廣播電視法修法等多項議案進行協商，並由立法院長韓國瑜主持協商會議。（記者叢昌瑾攝）

立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，討論七一八億元新興資本及新增計畫同意先行予以動支案，綠白一度唇槍舌戰，韓國瑜多次提醒會場「溫度升高」，希望降低一點，遭民進黨團書記長陳培瑜抗議，「溫度不是我來決定的」。陳培瑜發言完畢後，韓國瑜，「這保證沒有降溫、只有增溫」。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨過去一直在宣傳包括TPASS、生育津貼、老舊校舍，非常擔心無法動支造成延宕的情況，所以國民黨、民眾黨提出先同意予以動支。雖然按照議事程序，有一個月的冷凍期，但他還是公開呼籲民進黨團，能夠針對這38項新增計劃的急迫民生預算，能夠不要再堅持一個月的冷凍協商期，如果大家達成共識，週五院會就可以通過這個同意動支案，這才是放下黨爭、民生優先的示範。

羅智強發言完畢後，韓國瑜接著呼叫民進黨團總召柯建銘：「被呼籲的柯總召請發言」。柯建銘笑了笑說，「我仔細聽喔，滿口笑話」，總預算要過是全部過，不是讓你挑三揀四的，這根本在黨爭嘛；羅智強說要放下黨爭，但用政治鬥爭手法在處理國家總預算，這個期期不可，我們對於這樣的事無法接受，好不好？「院長，無法接受」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，柯建銘說要全部過，去年後來就全部過啦！去年民進黨一開始也是違法編列，不給列原住民禁伐補償漢公糧收購調高，後來不就是朝野協商完之後，行政院長也簽名，不就全部付委討論全部過了。去年成功的模式，今年為什麼民進黨不趕快提呢（指編列軍人加薪、警消所得替代率提高）？

張啓楷更指控，民進黨團幹部鍾佳濱和陳培瑜在1月22日朝野協商新興預算時，抹黑造謠說在野黨只放行2%，後來這兩位跑掉以後，他問了所有的部會的首長，請問你們薪水有沒有領到嗎？沒有人舉手啊！因為依照預算法的規定，只要是延續性的預算，一毛錢都沒有減，馬上就可以執行。

張啓楷說，柯建銘說要治本，那就是像去年協商後要編列，結果民進黨不做，現在在野黨提治標的，依照預算法拿比較緊急的、立法通過就可以先動支的新興預算，結果民進黨「放毒不解毒」，還要來擋，民進黨這樣怎麼對得起人民？

還沒等張啓楷講完，柯建銘插嘴就嗆「你在那邊黑白講，你發言要照道理講啊！」張反嗆柯，「你連預算法都不清楚嗎？我講的哪一點沒有道理？」韓國瑜則試著做和事佬，對兩人呼籲，「好好好，現在溫度升高喔」。等張啓楷講完，韓國瑜提醒下一位發言的民進黨團書記長陳培瑜，「現在溫度升高，降低一點」，陳則回，溫度不是我決定，是所有出席的委員決定，當然還包含韓國瑜和秘書長周萬來，「我要鄭重抗議，溫度不是我來決定的」。

陳培瑜回應張啓楷，那天她不是落跑，她是懶得和在野黨講話，不要再造謠了，「你們為什麼不敢承認，就是因為民進黨點出問題，你們現在才用這個爛方法想要解決！」強調總預算案從去年8月29號送進來，至今153天了，在野黨為什麼不敢面對總預算？「總預算你們不審，最大的問題就是你們」。

陳培瑜講完後，韓國瑜表示，「這保證沒有降溫、只有增溫」，還要張啓楷不要生氣，看著他的眼睛，並請行政院副秘書長阮昭雄發言。

阮昭雄表示，「謝謝主席讓我有降溫的機會」，不過行政院的立場很堅定、也一貫，我們期待總預算案可以盡速付委來審查，這個才是福國利民最好的做法。

由於協商沒有共識，韓國瑜宣告，一，由瑜新興計畫的協商，各黨團目前意見不一致，還要繼續溝通，而目前這個案子還在冷凍期，如果沒有協商結論，院會也沒有辦法進行處理，因此希望大家還是保持溝通；二，請行政院主計長將經常性的經費及延續性的計畫，較上年度各機關別增加的數額及項目提供給各黨團參考；三，本案擇期再協商。

