鄭麗文：「大陸是我們的親人」、「第一島鏈」將成「和平島鏈」

國民黨主席鄭麗文28日主持中常會，並就兩岸議題發表談話。（記者張嘉明攝）

國、共兩黨將於2月2日至4日在北京開啟時隔9年後的國共交流平台－「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，未來世界的歷史發展路線可能從今天開始將會完全不一樣，因為「兩岸交流合作前瞻論壇」是開啟和平的第一步，國民黨不只要讓台海和平穩定，美中關係也要和平穩定，讓所謂「第一島鏈」不再是「冷戰1.0」的戰爭前沿，也不要開啟「冷戰2.0」，而是成為一個「和平島鏈」，就從台灣與台海開始，全世界共同為和平盡心力。

鄭麗文並援引一位友人的比喻說，雖然美國曾經是台灣的恩人，「但大陸是我們的親人」，中華民國從第二次世界大戰到戰後的台灣，不會忘記美國的情誼，「但大陸是我們親人，決做不出骨肉相殘」，她希望兩岸的和解，也能帶來美中和解，這才是人類之福。

鄭麗文還表示，英國首相正在踏上中國的土地，進行睽違8年的國是訪問，全世界與美國最鐵的兄弟就是英國，但英國首相說，英國不需要在美中之間選邊站，今天的台灣也應該如此，國民黨希望台海和平穩定，一些國際友人問她親中或親美，但她為何只能選一邊？全世界都是如此，不只有英國，而且美國國防戰略首次承認中國做為全世界第2大國，還開宗明義說美國未來在軍事上願意與中國締造和平穩定、相互尊重的關係。

她強調，國民黨只為人民，不分黨派，因為打仗不分藍綠，都要面對毀滅與死亡，而和平不分藍綠，都會有繁榮與發展，希望民進黨不要再把國民黨當死敵，而是彼此競爭的最佳朋友。

鄭麗文說，在台海局勢兵凶戰危，全世界高度關注，就連賴清德總統都感到悲觀的兩岸關係情勢下，國民黨願意做出最大貢獻，為兩岸持續惡意螺旋上升，走向自我毀滅道路開闢一條不一樣的選擇，迎來兩岸融冰、和解與合作，而且會不斷自我期許，絕對不做區域的麻煩製造者，不讓台灣淪為地緣政治的棋子，要扮演一個和平締造者的角色。

