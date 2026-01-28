為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文：「大陸是我們的親人」、「第一島鏈」將成「和平島鏈」

    2026/01/28 15:00 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文28日主持中常會，並就兩岸議題發表談話。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文28日主持中常會，並就兩岸議題發表談話。（記者張嘉明攝）

    國、共兩黨將於2月2日至4日在北京開啟時隔9年後的國共交流平台－「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，未來世界的歷史發展路線可能從今天開始將會完全不一樣，因為「兩岸交流合作前瞻論壇」是開啟和平的第一步，國民黨不只要讓台海和平穩定，美中關係也要和平穩定，讓所謂「第一島鏈」不再是「冷戰1.0」的戰爭前沿，也不要開啟「冷戰2.0」，而是成為一個「和平島鏈」，就從台灣與台海開始，全世界共同為和平盡心力。

    鄭麗文並援引一位友人的比喻說，雖然美國曾經是台灣的恩人，「但大陸是我們的親人」，中華民國從第二次世界大戰到戰後的台灣，不會忘記美國的情誼，「但大陸是我們親人，決做不出骨肉相殘」，她希望兩岸的和解，也能帶來美中和解，這才是人類之福。

    鄭麗文還表示，英國首相正在踏上中國的土地，進行睽違8年的國是訪問，全世界與美國最鐵的兄弟就是英國，但英國首相說，英國不需要在美中之間選邊站，今天的台灣也應該如此，國民黨希望台海和平穩定，一些國際友人問她親中或親美，但她為何只能選一邊？全世界都是如此，不只有英國，而且美國國防戰略首次承認中國做為全世界第2大國，還開宗明義說美國未來在軍事上願意與中國締造和平穩定、相互尊重的關係。

    她強調，國民黨只為人民，不分黨派，因為打仗不分藍綠，都要面對毀滅與死亡，而和平不分藍綠，都會有繁榮與發展，希望民進黨不要再把國民黨當死敵，而是彼此競爭的最佳朋友。

    鄭麗文說，在台海局勢兵凶戰危，全世界高度關注，就連賴清德總統都感到悲觀的兩岸關係情勢下，國民黨願意做出最大貢獻，為兩岸持續惡意螺旋上升，走向自我毀滅道路開闢一條不一樣的選擇，迎來兩岸融冰、和解與合作，而且會不斷自我期許，絕對不做區域的麻煩製造者，不讓台灣淪為地緣政治的棋子，要扮演一個和平締造者的角色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播