台美關稅大降卻被批「挾洋自重」 許美華：黃國昌還記得1000家捷安特嗎？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

美國總統川普昨（27）日宣布調升南韓汽車、木材、製藥等對等產品稅率至25%。總統賴清德隨後呼籲，立院藍白應理性審議台美關稅法案，勿以「焦土政策」推翻我談判成果。民眾黨團卻發文反嗆「挾洋以自重」。對此反紫光奇遊團成員許美華點名民眾黨主席黃國昌，「還記得你說要1000家捷安特嗎？」並批評藍白為了扯民進黨政府後腿，也不惜要把台灣整個傳統產業拖下去。

許美華今（28）日發文指出，民眾黨團昨天發文痛批賴清德呼籲在野黨支持台美關稅是「挾洋自重」，讓她忍不住一直想到十年前，黃國昌的金句：「寧可要1000家捷安特，不要一家台積電」。

請繼續往下閱讀...

她表示，台美關稅協議拍板後，傳統產業關稅大幅下調，一片歡呼。其中，包括捷安特在內的自行車產業，關稅降幅超過10%，從25.6%降到15%。許美華質疑，當年很愛捷安特的黃國昌，是不是該挺一下自行車產業？民眾黨要不要去問一下捷安特，賴清德力推台美關稅協議，是不是「挾洋自重」？

許美華進一步反問，還是民眾黨就是一心反對台美關稅協議，要求捷安特等傳產，面對關稅大降10%「吃不到也要吞下去？」她批評，這些藍白政客為了扯民進黨政府後腿，也不惜要把台灣整個傳統產業拖下去。那些一直靠X台灣太依賴台積電、半導體，都不重視傳統產業的人，怎麼都靜悄悄沒聲音了？

許美華強調，她知道黃國昌當年提出「1000家捷安特」，其實完全沒搞清楚狀況，不知道捷安特是曾經市值破千億的大公司。但她相信黃國昌的初衷是希望台灣資源不要過度集中在大公司，而能多扶植傳統產業跟中小企業。

「現在，黃國昌你的機會來了。」許美華直言，台美關稅談判等同是幫傳產跟美國談了一個FTA，關稅全部跟日韓一次拉齊，享受15%最惠國待遇。當初心心念念想要1000家捷安特的黃國昌，如今至少應該幫自行車還有無數傳統產業，出聲講一句話，「捷安特無辜被黃國昌拿來當台積電的對照組，真是有夠雖，現在台美關稅大降稅率，黃國昌至少應該幫捷安特講一句話吧」。

貼文隨即引發討論，網友紛紛留言表示，「挾洋自重，國運昌隆也不是挾8席自以為自己能選新北」、「它怎麼會記得？當年的昌ㄟ不在了吼」、「還好沒聽他的！現在一家台積電，救超過1000家捷安特！」、「那個黃國昌好像還被關在地下室耶」、「這麼支持1000家捷安特，怎還在擋關稅協議？」、「藍白就是為了反而反，沒有正當理由」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法