不爽買軍購想用華為！ 詹江村表態「親中」 網嗆：香港統一後有民主？

國民黨桃園市議員詹江村今日發文自曝「我親中，非常親中那一種」，並強調想開比亞迪汽車、用華為手機，稱「親中是世界潮流」、同時希望「台灣繼續維持民主國家」，不過有網友看到PO文不禁直指，「香港統一後有民主嗎？這麼大的例子在那，裝看不到呢」。

詹江村今日於臉書發文提及，「我說我親中結果被網友出征，不得已只能開粉絲模式」。

詹江村接著說，「我不懂為什麼親中會成為行走人體器官庫？有這幾年去大陸旅遊，被摘除器官的新聞嗎？為什麼親中代表不能用臉書，親中代表必須去大陸住」。

詹江村指出，「我很簡單我只想開比亞迪汽車（BYD），我只想用華為，我只想大陸人能來台旅遊，我只想台灣的農產品，能夠順利銷售大陸，我只想大陸軍機不要繞台」。

「我親中，非常親中那一種」詹江村強調，他看到韓國總統訪中，川普也要訪中，加拿大總理，英國首相今天也訪中，高市早苗也想訪中，「我不想人民GDP一半拿去買軍購，換不了實質安全，反而更添加二岸兵凶戰危」。

詹江村認為，「我親中，因為世界潮流都在親中，因為世界不想被川普予取予求，因為烏克蘭相信北約會幫他打仗，因為烏克蘭不相信俄羅斯會出兵，我不想成為烏克蘭，我想要台灣繼續維持民主國家」。

網友看到PO文後相繼留言，有網友質疑「問題是你親中到最後，台灣就不可能維持民主政治啊」、「快點罵一下習近平大傻逼阿，你不敢嘛」、「對岸摘器官都要年輕的，你去當然非常安全」、「香港統一後有民主嗎？這麼大的例子在那，裝看不到呢」、「與共產黨做朋友尚可，與共產黨同一國萬萬不行。歷史告訴我們共産黨簽任何文件／條約都是歷史文件，所說的話只要換一個人他會跟你說前一人承諾但我沒承諾哦」。

