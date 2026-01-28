為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    定點定時餵食是否納飼主無共識 立院經委會擇日再議

    2026/01/28 14:44
    針對定點定時餵食者是否列入飼主，立院經濟委員會在意見不一下決定擇日再議。（記者楊媛婷攝）

    針對定點定時餵食者是否列入飼主，立院經濟委員會在意見不一下決定擇日再議。（記者楊媛婷攝）

    立院經濟委員會今（28日）續審「動保法部分條文修正草案」，針對飼主是否包含定點定時餵食部分，有立委認為應列為飼主，以利後續若有人因遊蕩犬受傷可主張法律權利，也有立委認為實質定義有困難，還有餵食是否和遊蕩動物數量增加有關有疑義，在意見不一，決定擇期再議。

    隨2017年執行零撲殺政策後，遊蕩犬隻數量成長到15萬隻，部分人士定時定點餵食遊蕩犬，更被質疑是否可能造成遊蕩犬群聚等風險，立院經濟委員會今繼續逐條審查動保法部分條文修正草案，民進黨立委蔡易餘指出，嘉義海口地帶就有許多遊蕩犬，這些犬隻撕咬長輩、幼童，甚至造成交通事故風險增加，還會闖入雞舍咬死雞隻，導致農民損失，但受害者往往求償無門，提案主張應將定時定點餵食者列為飼主，讓受害者透過舉證方式可主張法律上權利。

    民進黨立委李坤城、郭昱晴則認為，餵食行為和遊蕩動物數量是否增加還要釐清，也指出目前全國動檢員僅291人，現場執法量能是否充足；民進黨立委林岱樺則指出，定時定點餵食的通常是熱心協助執行TNVR的志工，若將這類行為列入飼主，恐不利民間協助；國民黨立委謝衣鳯則表示，若將餵養人士納入飼主，認定與執法時恐有模糊空間；民進黨立委邱志偉則提出，農業部目前劃設熱區禁餵，若要入法，必須釐清劃設權責是在中央或地方，另熱區也要考量動態變化。

    農業部動保司司長江文全說明，隨推動生態熱區禁餵後，相關區域的遊盪犬隻數量約減少11%到18%，針對熱區劃分部分，已陸續制定相關規範，可讓地方政府依循，也針對石虎、草鴞等特定物種擬定示範計畫，並持續加強源頭管理、在地遊蕩犬樹掌握，並宣導不要餵食。

    農業部長陳駿季表示，立法首要考慮可執行性，否則後續恐變負面循環，如果定時定點餵養被視為飼主，一旦定義後就會牽連到後續的責任與義務，而執行面上又不可能一直蹲點舉證，執行很困難，這部分因為各方尚無共識，建議先不入法，擔任主席的國民黨立委楊瓊瓔則裁示，隨無共識，擇日再議。

    陳駿季進一步指出，為加強遊蕩犬管理，已開始啟動尋找遠離人煙的地點建立衛星收容所，未來會交由民間NGO團體經營，另也在農村再生計畫中要求社區提書動物福利等措施。

