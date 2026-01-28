為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    談國共交流主題 吳思瑤：藍白留在台灣好好問政不就好了？

    2026/01/28 16:19 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    國民黨與民眾黨第10次聯手封殺國防特別預算。對此，民進黨立委吳思瑤表示，擋軍購換國共交流（似乎從國共論壇降級為國共智庫交流），國民黨跳腳說「沒有」，來看看國共交流的主題，是氣候變遷、AI發展、防災，這些政策，留在台灣好好問政、監督、交流不就好了嗎？

    吳思瑤在臉書PO文表示，國民黨此地無銀三百兩，擋軍購換國共交流（似乎從國共論壇降級為國共智庫交流），國民黨跳腳說「沒有」，可是，軍購你們也擋了，國共論壇下週就要辦了，要件不都「有」了嗎？國民黨自證其罪，全黨去跳黃河也洗不清！

    吳思瑤指出，更有趣的是，來看看國共交流的主題，是氣候變遷、AI發展、防災，那幹嘛捨近求遠？這3項都是賴清德總統推動政策的現在進行式啊！總統府成立「氣候變遷委員會」；總統府成立「全社會防禦韌性委員會」聚焦防災政策，國民黨竟還擋170億災害準備金；行政院推出「AI新十大建設」，國民黨還擋百億新興計畫預算。

    吳思瑤直言，這些政策，留在台灣好好問政、監督、交流不就好了嗎？怎麼在台灣就卡關擋預算，到中國就交流好棒棒？中國的月亮比較圓，逢民進黨就反，逢共產黨就讚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播