談國共交流主題 吳思瑤：藍白留在台灣好好問政不就好了？

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

國民黨與民眾黨第10次聯手封殺國防特別預算。對此，民進黨立委吳思瑤表示，擋軍購換國共交流（似乎從國共論壇降級為國共智庫交流），國民黨跳腳說「沒有」，來看看國共交流的主題，是氣候變遷、AI發展、防災，這些政策，留在台灣好好問政、監督、交流不就好了嗎？

吳思瑤在臉書PO文表示，國民黨此地無銀三百兩，擋軍購換國共交流（似乎從國共論壇降級為國共智庫交流），國民黨跳腳說「沒有」，可是，軍購你們也擋了，國共論壇下週就要辦了，要件不都「有」了嗎？國民黨自證其罪，全黨去跳黃河也洗不清！

吳思瑤指出，更有趣的是，來看看國共交流的主題，是氣候變遷、AI發展、防災，那幹嘛捨近求遠？這3項都是賴清德總統推動政策的現在進行式啊！總統府成立「氣候變遷委員會」；總統府成立「全社會防禦韌性委員會」聚焦防災政策，國民黨竟還擋170億災害準備金；行政院推出「AI新十大建設」，國民黨還擋百億新興計畫預算。

吳思瑤直言，這些政策，留在台灣好好問政、監督、交流不就好了嗎？怎麼在台灣就卡關擋預算，到中國就交流好棒棒？中國的月亮比較圓，逢民進黨就反，逢共產黨就讚。

