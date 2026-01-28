為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    被爆言語性騷女黨工 毛嘉慶：已委律師提告妨害名譽

    2026/01/28 14:49 記者李容萍／桃園報導
    毛嘉慶中午在臉書發文回擊性騷一事。（取材毛嘉慶臉書）

    

    媒體人毛嘉慶近年頻繁參與民眾黨公開活動，2025年底正式入黨後，宣布投入桃園市中壢區議員黨內提名，與中央委員林昭印、社發部前主任張清俊競逐提名資格，對於遭爆言語性騷擾黨內女黨工，毛嘉慶今日中午在臉書發文，將矛頭指向報導媒體，批評該媒體未盡查證義務，也未向當事人求證，相關消息來源未來將被證明為無中生有，並將面臨相應的法律責任；部分引用該報導的媒體與綠營側翼等人，已構成妨害名譽的共同正犯，他將一併提告。

    毛嘉慶在臉書PO文表示，自己與黨內另外兩位同志投入中壢區初選，該區可能成為2026年首個採取「全民調初選」的選區，已有不少朋友私下向他轉述，現有民調顯示他具有一定程度的領先，強調這是鄉親的厚愛，他一方面如履薄冰，一方面思考要怎麼在初選後團結民眾黨的士氣，讓2026的中壢成為2028的後盾。

    毛嘉慶強調，選舉應是良性競爭，而非不擇手段，質疑相關報導卻在未具體交代人、事、時、地、物的情況下，於初選前夕拋出「毛嘉慶性騷」指控，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限，「誰去放這個消息，不難猜，未來也必會水落石出」。

    毛嘉慶還說，自己最遺憾的是，媒體就算想要介入民眾黨初選，或是趁機削弱民眾黨的士氣，卻連最基本的查證，或是詢問他這個當事人都沒有。目前他已委任律師，對報導記者提出妨害名譽的刑事告訴，將要求對方在檢察官面前說明查證過程。並強調，這篇報導某種程度代表「選舉來了！」，領先者本就會承受壓力，但他自己4年來的努力，不會被一篇「莫須有報導」所動搖。

    另外，網紅四叉貓提到台灣高等法院的刑事判決一事，稍早毛嘉慶也PO文回應「所謂10年前的家暴案件，當時是離婚未久，為了爭小孩監護權，我與前妻互告的狀況，結果是被告傷害的官司我輸了。小孩尚未成年，監護權也確實在我。我們刻正在外看熊貓、看展覽。政治、新聞再怎麼黑暗無情，也不該扯人家家務事與小孩來攻擊，望周知。」

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

