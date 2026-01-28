謝龍介力推南市藍白合 要幫民眾黨爭3席市議員

國民黨市長提名人謝龍介立委今日接受主持人黃光芹訪問時，透露南市藍白合基層有共識，他幫忙民眾黨爭取3席議員競選。（擷自「CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」直播）」

年底台南市長及市議員選舉將至，國民黨市長提名人謝龍介今（28日）在CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」直播中，接受主持人黃光芹訪問時表示，藍白合作的重點在於給雙方都有發展空間。謝龍介透露，南市基層已有共識，幫忙民眾黨在議會至少可當選3席成立黨團，而看板、公車廣告都已準備好，只要透過正式的黨對黨協商程序，即可落實合作。

謝龍介說，前民眾黨主席柯文哲被打壓1年多，「出來後難免會有情緒的」，國民黨和民眾黨要合作，但都要留給對手一定的擴展版圖空間，這就是誠意。他坦言南北情況不同，但在南部與民眾黨溝通順利，希望民眾黨能在台南議會成立黨團，「民眾黨成立黨團，他們就有一個碉堡，也能發聲」，進一步經營南部組織。

不過，謝龍介強調，「這是我個人的公開承諾」。合作仍需透過「黨對黨談」，他已向國民黨中央說明，也與民眾黨保持善意溝通，藍白大局的合作，「我們不需要製造不必要的亂象」，基層已有互動共識，希望儘快先談好。

謝龍介補充，與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，只要黨對黨達成共識，「我就能幫他們的小雞順利上路。」謝龍介甚至透露，看板、公車廣告都已預約好，「坦白說，我募款一定比他們小雞強」，這種資源民眾黨可搭便車，「如同我揹著娃娃走」，讓民眾黨順利成立議會黨團。他表示，這些都是善意作為，「對方感受到了，自然就會有善意回向。」

