中市府發「馬上有錢」春聯 議員批口號︰請普發現金還稅於民

台中市議會今日召開臨時會，市議員陳俞融於臨時動議指出，盧市長在農曆年前大張旗鼓發放「馬上有錢」春聯，宣稱要給市民祝福，讓市民「馬上有錢」，但是這個「馬上有錢」是真的有錢入袋，還是只是一句口號？嘉義市已經通過普發現金6000元，這些城市財政規模遠不如台中，但台中市明明財政充裕，預算充足卻不發，真是一個諷刺，因此提案要求市府評估普發現金的可行性。

財政局表示，台中市歷年決算累計尚有短絀，各項重大建設經費需求龐鉅，每年預算均有差短須彌平，因此台中市財政實無餘裕可普發現金；未來市府也將恪遵財政紀律、落實開源節流，持續推動市政建設與提升市民福祉政策，活絡台中市的經濟，讓市民有感。

議員陳俞融今天在市議會表示，市府今年發「馬上有錢」春聯，但是卻拒普發現金，嘉義市已經通過普發現金6000元，新竹市也要普發現金5000元，這些城市財政規模遠不如台中，照樣做得到。

陳俞融表示，台中市2026年度總預算高達2382億元，創歷史新高，歲入1830多億元，中央挹注更是史上最多，中市的財政充裕，預算充足，為什麼不能比照嘉義市、新竹市，真正讓市民「馬上有錢」？

陳俞融強調，台中市民面臨薪資六都最低、詐騙案件六都最高、物價持續上漲、生活壓力越來越大！不是一張「馬上有錢」的春聯就讓市民有感，而是普發現金。

陳俞融表示，盧市府一年砸4億元辦購物節，200萬做民調，200萬做市政月刊，放市長玉照；環保局一年編120萬去丹麥、德國，台中市垃圾問題還是嚴重，嘉義新竹做的到，台中市也應該做的到，不是中央不給錢，是盧秀燕有沒有還稅於民的良心。

陳俞融要求市府要普發現金，金額是多少可以再討論，不能一句市府沒有錢就不發，市府確實有錢，請盧把普發現金放在心中，拿出具體行動還稅於民，否則，這張「馬上有錢」春聯，就只是最大的諷刺！

