為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    糗爆！張啓楷搞錯協商題目 綠委、韓國瑜提醒後一臉疑惑影曝光

    2026/01/28 15:56 即時新聞／綜合報導
    張啓楷（左一）一臉疑惑，羅智強（左二）上前解釋。（圖擷取自周軒臉書）

    張啓楷（左一）一臉疑惑，羅智強（左二）上前解釋。（圖擷取自周軒臉書）

    本週五將迎來本會期最後一次立法院會，立法院長韓國瑜今日主持朝野協商時，民眾黨立委張啓楷搞錯協商題目，在場綠委、韓國瑜出言提醒後，張啓楷還疑似搞不清楚狀況，一臉疑惑。

    政治工作者周軒今日在臉書分享影片還原狀況，表示張啓楷自己提案協商、自己搞錯題目，還要民進黨跟韓院長提醒。影片中可見，韓國瑜一開始就提醒，相關提案在上次聽完列席官員報告，各黨團決定擇期再議，「但是今天又來了！」並請民眾黨團說明。

    據了解，今日協商第一案就是民眾黨團要求對選罷法第三十二條及第四十三條文修正草案，主要是針對當選後不就任的問題，但張啓楷一開口就說錯協商標的，稱這是要協商不在籍投票，話沒講完，就被立委鍾佳濱提醒「不是啦，講錯了！」張啓楷意識到講錯題目，連忙表示：「喔……現在是當選後沒有報到或退選的。」立委陳培瑜也忍不住喊：「張委員你們自己的提案欸！」

    韓國瑜還是幫張啓楷緩頰，要國、民兩黨都簡單表達意見，在兩黨都表示「維持擇期再議」後，張啓楷仍一臉疑惑，看向國民黨團，羅智強只好起身到他旁邊解釋，麥玉珍則出手壓住張啓楷的麥克風。

    貼文下方，網友紛紛留言：「這就是每個月薪水20萬的民眾黨立委水準」、「然後他領20萬」、「我的納稅錢」、「這要選嘉義市市長？」、「連自己要幹什麼都不知道」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播