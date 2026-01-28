為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    力挺公投綁大選 游盈隆：盡力不重演2018年選務惡夢

    2026/01/28 13:46 記者李文馨／台北報導
    中選會主委被提名人游盈隆28日列席立法院內政、司法及法制委員會聯席會議，報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    中選會主委被提名人游盈隆28日列席立法院內政、司法及法制委員會聯席會議，報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院內政、司法及法制委員會今天聯席會議審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。中選會主委被提名人游盈隆今天說，他支持公投綁大選，2018年的選務是場惡夢，但經朝野修法，制度條件已有改善，「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」；對於是否承諾任內不重演2018年惡夢，他說，「我們盡力而為」。

    立法院內政委員會、司法及法制委員會今天聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。行政院去年12月29日將中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查。

    民進黨立委黃捷質詢詢問，游盈隆過去一向支持公投綁大選，未來若上任後是否仍維持相同立場。游回應，「我支持公投綁大選，而且也沒有不支持的空間」。

    黃追問，如何務實解決2018年邊開票邊投票、開票到半夜3時以及無法好好討論公投議題的問題。游盈隆表示，直接民主是民進黨核心價值，他20多年是民進黨員時，實際參與無數民主運動與公共事務，無數民主前輩為了能實現公投，犧牲、奉獻青春生命。

    游盈隆說，「2018年是一個惡夢」，當時有10項公投，經公告後僅1個多月就要投票，造成秩序大亂，但經這幾年朝野共同體認後修法，將公告後1個月就投票，改成3個月，且過去辦理龐大選務時，法令規定有一半要是軍公教人員，現在修正為3分之1，制度條件已有改善。

    黃捷要求，希望游盈隆承諾，若擔任中選會主委任內不會重演2018惡夢。游盈隆表示，「我們盡力而為」。

    民進黨立委陳培瑜質詢詢問，若立法院今年底提出公投案，要求中選會綁九合一大選一起執行，會如何處理。游盈隆說，公投綁大選是「大是大非」的問題，2004年2個公投綁大選、以及2008年4個公投綁大選都順利舉行，2018年狀況是一場災難、狀況也很獨特，但西方有一句話，「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，公投是重要的，與選舉綁在一起利益甚佳，過去經驗也證明沒問題。

